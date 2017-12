Rotes Kreuz bittet um Blutspende

LR Beeskow

Beeskow (MOZ) Blutspenden sind gesund, denn sie eröffnen dem Körper die Möglichkeit, frisches Blut zu bilden und sich somit zu regenerieren. Wer so gestärkt in den Jahreswechsel gehen mag, hat diesen Sonnabend in Beeskow die Gelegenheit dazu. Denn das Deutsche Rote Kreuz (DRK) bittet um eine Sonder-Blutspende. Diese findet von 10 bis 15 Uhr im Seniorentreff in der Breitscheidstraße statt. Alle Spender erhalten eine kleine Überraschung als Dankeschön für ihr Engagement, kündigt das DRK an.

Die Blutspende sei wichtig, den Versorgungsauftrag des Hilfsdienstes erfüllen und Kliniken oder beispielsweise onkologische Praxen jederzeit mit den überlebenswichtigen Präparaten versorgen zu können, erläutert das DRK.

An jedem Werktag benötigt der DRK-Blutspendedienst Nord-Ost in den Regionen Berlin, Brandenburg, Hamburg, Sachsen und Schleswig-Holstein rund 1.900 Blutspenden, um die Patientenversorgung mit den lebensrettenden Blutpräparaten kontinuierlich gewährleisten zu können. Davon allein in Berlin und Brandenburg rund 650.

Blutspender müssen mindestens 18 Jahre alt und gesund sein. Bei der ersten Spende sollte ein Alter von 65 nicht überschritten werden. Bis zum 73. Geburtstag ist derzeit eine Blutspende möglich, vorausgesetzt der Gesundheitszustand lässt dies zu. Bei einer ärztlichen Voruntersuchung wird die Eignung zur Blutspende jeweils tagesaktuell geprüft. Bis zu sechs Mal innerhalb eines Jahres dürfen gesunde Männer spenden, Frauen bis zu vier Mal innerhalb von 12 Monaten.

Zwischen zwei Spenden sollten mindestens acht Wochen liegen. Das DRK bittet, zur Blutspende den Personalausweis mitzubringen.