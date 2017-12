Ben im vierten Jahr beliebtester Vorname

Stefan Lötsch

Eisenhüttenstadt (MOZ) Ben und Emma waren in diesem Jahr die beliebtesten Baby-Namen in Eisenhüttenstadt. Während bei den Jungen seit vier Jahren auf dem ersten Platz Kontinuität herrscht, wurde diesmal bei den Mädchen der deutschlandweite Trend übernommen. Stark vertreten sind ausländische Namen.

Eltern, deren Kinder in Eisenhüttenstadt zur Welt kommen, haben zumindest bei den Namen für Jungens einen eindeutigen Favoriten: Schon im vierten Jahr führt der Name Ben die Liste der beliebtesten Jungen-Namen an, mit klarem Vorsprung. Eisenhüttenstadt liegt da ganz im Deutschland-Trend. Zwar gibt es noch keine abschließenden Auswertungen, doch erste Umfragen unter Standesämtern zeigen: Auch dort ist Ben am meisten vertreten. Auf Platz zwei in Eisenhüttenstadt folgen mit Leon und Oskar Namen, die in den vergangenen Jahren unter den ersten zehn waren.

Einen häufigen Wechsel gibt es dagegen auf dem ersten Platz bei den Mädchennamen. War im vergangenen Jahr Mila besonders beliebt, was in benachbarten Standesämtern keine große Rolle gespielt hat, hat es diesmal Emma ganz nach vorne gebracht. Mila fiel dagegen aus den Top Ten. Emma war schon in den vergangenen Jahren immer vorne mit dabei. Übriges führt Emma auch deutschlandweit die Liste der beliebtesten Namen an.

Derweil wird es bei den Namen in der Beliebtheitsliste internationaler. Da finden sich auch Abdullah, Mohammed und Muhammad sowie Fatima und Sumaya. Die Entwicklung ist nicht weiter verwunderlich, wenn man auf die Zahl der Kinder schaut, die 2018 im Krankenhaus in Eisenhüttenstadt zur Welt gekommen sind. Von den 370 Babys (die Zahl ist Stand Mitte Dezember, inzwischen gab es weitere Geburten) stammen mehr als ein Drittel (132) aus Flüchtlingsfamilien, die entweder in der Zentralen Ausländebehörde (ZABH) in der Poststraße oder in Wohnungen in Eisenhüttenstadt leben.

Dass Namenswünsche von Eltern vom Standesamt kritisch beäugt oder gar abgelehnt werden, kommt nicht vor, sagt Martina Harz, Leiterin des Fachbereiches Bürgerservice und Ordnungsverwaltung. "Das hatten wir noch nicht", sagt sie.

Dass Eltern ihren Kindern zwei Namen geben, ist durchaus noch üblich, in diesem Jahr geschah dies in 119 Fällen. Drei Namen tragen 15 Babys, mehr als drei Vornamen haben Eltern nur für zwei Babys ausgewählt.