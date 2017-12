Großfeuer am frühen Morgen

Letztes Aufflackern: Feuerwehrleute waren am Vormittag immer noch beim Löschen. Die Glutnester im Stroh und Heu loderten immer wieder auf. Ein Traktor brannte aus. © Foto: MOZ/Kerstin Unger

Kerstin Unger

Passow/Wendemark (MOZ) Eine Doppelscheune ist am Freitagmorgen in der Wendemarker Lindenallee in Flammen aufgegangen. Beim Löschversuch wurden drei Personen verletzt. Feuerwehren aus mehreren Orten der Umgebung waren stundenlang im Einsatz.

Als Annette Rudolph kurz vor fünf Uhr wach wurde, kam ihr der helle Lichtschein, der trotz des heruntergelassenen Rollos ins Schlafzimmer drang, merkwürdig vor. Das konnte nicht durch das angegangene Hoflicht kommen, meinte sie. Während die Wendemarkerin den Notruf wählte und die Nachbarn weckte, stürmte ihr Partner Uwe Brunkow noch in Unterwäsche in die brennende Scheune, um die Autos und Motorräder herauszuholen, die dort standen, und seinen kleinen Traktor. In der anderen Hälfte der Doppelscheune, die auf dem Nachbargrundstück steht, lagerten unter anderem Stroh und Heu.

Als die um 5.10 Uhr alarmierte Feuerwehr eintraf, stand nicht nur die Doppelscheune voll in Brand. "Das Feuer hatte schon auf ein Nebengebäude übergegriffen. Auch ein Baum drohte in Brand zu geraten", berichtete Mike Lieske von der Passower Wehr, der den Feuerwehreinsatz leitete. Er forderte neben der Feuerwehr des Amtes Oder-Welse mit Kräften aus Pinnow, Landin, Schönermark, Berkholz-Meyenburg und natürlich Passow auch Verstärkung aus Schwedt an. Auch einige Feuerwehrleute sind derzeit noch im Weihnachtsurlaub. Mit 70 Kräften gelang es, die Nachbargebäude weitestgehend zu schützen, wenngleich die extreme Hitze auch hier und da Spuren hinterlassen hatte. Aus Prenzlau angeforderte Schlauch- und Atemschutzgerätewagen sorgten dafür, dass die Lösch- und Schutzausrüstung nicht ausging. Gegen 10 Uhr waren noch 30 Feuerwehrleute dabei, die Glutnester zu löschen.

Weil die Feuerwehrleute um diese frühe Morgenstunde fast alle mit nüchternem Magen zum Einsatz kamen, sorgten Frauen der Passower Wehr für Stärkung. Sie schmierten Brötchen und brachten heißen Kaffee für die Einsatzkräfte herbei. Die Polizei sicherte die Brandstelle, die drei Grundstücke betraf, ab. Notarzt und Rettungskräfte kümmerten sich um drei Verletzte. Ein 61-jähriger Grundstückseigentümer trug zum Beispiel beim Versuch, das Feuer zu löschen, eine Brandverletzung an der Hand davon und wurde ins Asklepios Klinikum Uckermark gebracht. Ein anderer Mann litt an den Folgen des eingeatmeten Rauchs.

Wodurch es zum Brand kam, ist noch unklar. Die Kriminalpolizei war am Freitagvormittag vor Ort. Kriminalisten der Polizeiinspektion Uckermark haben die Ermittlungen aufgenommen.