Spenden bei Weihnachtsfeier gesammelt

Stefan Lötsch

Eisenhüttenstadt (MOZ) Im Rahmen der Weihnachtsfeier haben die Mitarbeiter von Ettmeier Pflegen und Betreuen 350 Euro gesammelt. Das Geld sollte an eine lokale Einrichtung übergeben werden. Die Wahl fiel auf das Haus Vergissmeinnicht in Trägerschaft der Lebenshilfe, das sich wie auch der Pflegedienst Ettmeier in Fürstenberg befindet. "Bei soviel Aufmerksamkeit in der Gesellschaft für Krisengebiete in der Welt war es uns wichtig auch an solche Einrichtungen zu spenden, die nicht im Fokus der Medien stehen", erklärte Lars Ettmeier bei der Übergabe des Geldes an Heidemarie Gauger, Leiterin des Wohnheimes. Dort leben 35 Bewohner in zwei Gebäuden.