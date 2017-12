Wenn es nicht laut knallen soll

Joisefine Jahn

Seelow (MOZ) Das mit den Ballons sei eine spontane Idee gewesen, erinnert sich Uwe Gryzik, der gemeinsam mit seiner Frau Simone in Seelow den HFG-Markt betreibt. "Das fing vor fünf Jahren an. Seit drei Jahren haben wir für jeden Anlass welche da", sagt er. Dazu gehört selbstverständlich auch der Jahreswechsel. Ersetzen würden die bunten Accessoires Böller und Raketen wohl nicht, vermutet Uwe Gryzek. "Aber ein Paar war vor Kurzem hier, bei dem ich mir sicher bin, dass da auf lautes Knallen verzichtet wird." Ansonsten würden die Ballons vermutlich als zusätzliche Dekoration verwendet.

"Happy New Year" (dt. Frohes neues Jahr) steht auf einem Ballon. Kleinere Modelle sind farbig grundiert und tragen weiße Motive. "Hier ist das Feuerwerk gleich mit dabei", scherzt Gryzik über ein Funken-Motiv. Die Ballons bestellt er von einer US-amerikanischen Firma. Mit der habe er die besten Erfahrungen gemacht. "Da stimmt die Qualität, das merkt man schnell im Vergleich zu preiswerteren Sachen", sagt er. Die Folienballons, die Gryzek in seinem Laden mit Helium befüllt, auf Wunsch auch Patronen mit ausleiht, falls mehrere Ballons anderswo aufgeblasen werden sollen, halten nach seiner Erfahrung mindestens eine Woche. Einen Weihnachtsballon hat er in einer blauen Türe verstaut. "Den habe ich am 20. Dezember aufgeblasen", sagt er. Die gewöhnlichen Gummiballons, die auch ohne schweres Gerät aufgepustet werden können, halten in der Regel sechs bis acht Stunden. Von bunt über metallic, neon-farben sowie Modellen mit Gruß-Beschriftung bis zu Herzformen ist für viele Geschmäcker etwas dabei. Für Kurzentschlossene und jene, die der lauten Knallerei nicht viel abgewinnen können, hat der Ballonverkäufer am Sonnabend noch bis mittags geöffnet.

HGF-Markt, Zernickow 4 in 15230 Seelow, am 30. Dezember von 9 bis 12 Uhr geöffnet.