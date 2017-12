Thomas Hübner überrascht Jugendwehr

Doris Steinkraus

Seelow (MOZ) "Das ist ja eine unglaubliche Summe." Chris Damke, Jugendwart der Seelower Feuerwehr, konnte es am Donnerstagabend kaum fassen. Anne und Thomas Hübner hatten eine Vertretung des Feuerwehrnachwuchses in ihren Edeka-Markt gebeten. Hintergrund war eine Aktion zur Seelower Lichternacht. "In Wriezen, wo ich ja auch einen Markt betreibe, gibt es ein ähnliches Event", erklärte Thomas Hübner. "Seit neun Jahren starten wir dazu gemeinsame Aktionen, unterstützen die Jugendfeuerwehr und die Arbeit von Kindereinrichtungen."

Der Seelower hatte der Jugendwehr vorgeschlagen, zur Lichternacht vor dem Markt zu grillen. Würste, Pommes und Zubehör spendierte der Markt. Mehr als 150 Würste wurden verkauft. Hübners machten die Sache rund und überreichten den kleinen Abordnung einen Scheck in Höhe von 500 Euro. Thomas Hübner bot an, auch künftig immer wieder mal etwas gemeinsam zu starten. Dem dreifachen Familienvater ist die Förderung der Jüngsten wichtig. "Und vor allem auch der Feuerwehr, sonst gibt es irgendwann niemanden mehr, der im Notfall hilft", sagte er. Das Geld soll für die Teamfindung eingesetzt werden.