Hohenwutzen würdigt Ehrenamtler

Steffen Göttmann

Hohenwutzen (MOZ) Mit einer Dankeschön-Veranstaltung hat die Hohenwutzener Ortsvorsteherin Petra Lunow ehrenamtlich engagierte Bürgern aus dem Bad Freienwalder Ortsteil gewürdigt. Die ursprünglich für Donnerstagabend geplante Veranstaltung in der Gaststätte "Fuchsbau" in der Neuglietzener Straße wurde kurzfristig einen Tag vorgezogen, weil viele der Geehrte am Donnerstag nicht konnten.

"Wir wollten uns vor allem auch bei Menschen bedanken, die dazu beigetragen haben, das Veranstaltungen abgesichert werden", sagte Petra Lunow. Besonderer Dank galt Heike Raasch, langjährige Schatzmeisterin des Heimatvereins Hohenwutzen, Hildegard Obitz, die Blumenrabatten in der Oderstraße zwischen Neuglietzener Straße und Brücke pflegt, sowie Stefan Keil, Jugendwart der Freiwilligen Feuerwehr Hohenwutzen/Altglietzen. Alle drei seien bereits beim "Tag des Ehrenamtes" in Bad Freienwalde gewürdigt worden.

Zudem dankte die Ortsvorsteherin den Familien Olaf Grafe, Marcus Grafe und Robert Grafe, weil sie die Veranstaltung zum Gedenken an 20 Jahre Hochwasser unterstützten. Robert Grafe sicherte die Wanderausstellung ab, Marcus Grafe gestaltete das Neuglietzener Straßenfest und Olaf Grafe lieferte Essen und Getränke.

Stellvertretend für die Mitglieder des Heimatvereins Hohenwutzen würdigte Petra Lunow Janine Reuschel, Peggy Rex, Hansi Karbe, Heike Raasch und die Vorsitzende Petra Rühl, weil sie bei der Rentnerweihnachtsfeier unentgeltlich mithalfen. Ferner dankte sie Ingrid Witting, Charlotte Thürling und Anke Sperling für das alle drei Monate erscheinende Heimatblatt.

"Ein großes Dankeschön ging auch an Wolfhard Böning, den Ortswehrführer der Freiwilligen Feuerwehr Hohenwutzen/Altglietzen, weil unter seiner Leitung viele Veranstaltungen abgesichert und koordiniert wurden", betonte die Ortsvorsteherin. Die Geehrten bekamen kleine Präsente wie Sekt und Konfekt. Das Geld dafür nimmt der Ortsbeirat aus seinem von der Stadt bereit gestellten Verfügungsfonds.

"Da sich auch andere Bürger, die nicht genannt wurden, auch aktiv ins gesellschaftliche Leben im Ortsteil Hohenwutzen einbringen, möchte ich mich bei allen Bürgern herzlich bedanken", so Petra Lunow.

Es sei bereits eine gute Tradition geworden, dass der Hohenwutzener Ortsbeirat jenen Bürgern dankt, die sich ehrenamtlich für das Dorf mit etwa 770 Einwohnern engagieren. Die Veranstaltung sei immer zwischen Weihnachten und Silvester, fügte Petra Lunow hinzu.