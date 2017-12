Büchse Hühnersuppe als besonderer Gag

LR FRW

Schiffmühle (MOZ) Auf einen ereignisreichen Dezember blicken die Mitglieder des Schützenvereins Schiffmühle 1991 zurück. Begonnen habe der mit dem Adventsschießen am 3. des Monats, blickte jetzt Gerhard Berg zurück. Er ist Schriftführer des Vereins und damit auch Vorstandsmitglied. Das Adventsschießen habe wie in den Vorjahren auch das Ende der Saison 2017 markiert.

Daran hätten die teilnehmenden mehr als 60 von 151 Schützen mit der Kleinkaliber-Langwaffe auf Spaß-Scheiben schießen müssen. Zu gewinnen waren eine Gans, zehn Enten, zwei Geflügelkeulen und für den Teilnehmer mit der niedrigsten Ringzahl immerhin als Trostpreis und besonderer Gag noch eine Büchse Hühnersuppe. Natürlich sei, so Gerhard Berg weiter, bei dieser Veranstaltung auch für das leibliche Wohl gesorgt gewesen. So gab es am wärmenden Feuer neben Kaffee und Kuchen auch Gegrilltes und eine warme Suppe. "Allerdings war das noch nicht die letzte Veranstaltung, die der Verein ausrichtet hat", ergänzte jetzt Katrin Wensch, die für den Bereich Kultur zuständig ist und damit dem erweiterten Vorstand angehört. So habe es am 17. Dezember noch die Weihnachtsfeier für die Schüler und Jugendlichen im Vereins gegeben. "Auch hier wurde, allerdings mit dem Luftgewehr, auf Spaß-Scheiben geschossen." Auf die drei besten Schützen warteten Pokale, auf die anderen große Schokoladenweihnachtsmänner. Die zudem angebotenen Pfannkuchen, der Kinderpunsch und auch der Kakao wurden nicht verschmäht.

Im Anschluss würdigte Caroline Wensch, die im Vorstand für die Jugendarbeit zuständig ist, die guten Leistungen ihrer Schützlinge bei den vergangenen Wettkämpfen, die sich auch auf Kreis- und Landesebene sehen lassen konnten. Als besonderes Dankeschön überreichte sie jedem Mitglied noch eine Extra-Tüte mit Naschereien. Die Weihnachtsfeier klang mit einem gemeinsamen Abendessen mit Pizza, Dönern und Pommes frites aus.

