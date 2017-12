Charlotte und Leni auf Platz eins

Bernhard Schwiete und Martin St

Bad Saarow/Rüdersdorf (MOZ) Charlotte war im Jahr 2017 der meistgewählte Name im Klinik-Standort Rüdersdorf. In Bad Saarow lagen Leni und Lina gleichauf vorn. In Frankfurt wurde Emma am häufigsten gewählt. Bei den Jungen landeten Ben in Rüdersdorf, Anton in Bad Saarow und Paul in Frankfurt ganz vorne.

Wie schnell sich Namenmoden ändern können, zeigt der Name Marie. In Rüdersdorf und Bad Saarow lag er im vergangenen Jahr noch auf Platz eins, diesmal reichte es in Bad Saarow nicht einmal für die Top Ten. Und in Rüdersdorf wurde der Name auch nur acht Mal vergeben. Nur, wenn man bedenkt, dass es 2016 immerhin 23 Mal waren.

Woran das liegt, dafür hat die Rüdersdorfer Standesbeamtin Jana Scheffel auch nicht mehr als eine Vermutung parat. "Den Namen Marie gibt es inzwischen so oft, dass viele Eltern sich wohl sagen, wir machen was anderes, um nicht zur Masse zu gehören." Schließlich wolle jeder Elternteil für sein Kind einen möglichst einzigartigen Namen haben. Zu den außergewöhnlichen unter ihnen haben in Rüdersdorf in diesem Jahr bei den Mädchen zum Beispiel Cataleya, Hanifa und Io gehört, bei den Jungen zählten dazu Jari, Nayro und Nolyn. Das Standesamt habe keine Vornamen ablehnen müssen. Es habe aber Fälle gegeben, in denen die Eltern eine Bescheinigung der Zentralen Namensberatungsstelle der Universität Leipzig vorlegen mussten oder von selbst vorgelegt haben.

Das passiert meistens dann, wenn Eltern einen Namen aussuchen, den es nicht gibt. "Wir haben ein internationales Handbuch der Vornamen, außerdem gibt es einschlägige Seiten im Internet. Wenn unsere Suche dort keinen Treffer ergibt, sagen wir, dass sich die Eltern den Namen in Leipzig bestätigen lassen sollen", erklärt Jana Scheffel. Das Gutachten koste etwa 40 Euro. Grundsätzlich, betont sie, sei die Wahl des Vornamens aber frei. Die Standesbeamtin könne aber die Beurkundung des Vornamens ablehnen. In diesem Fall bliebe den Eltern der Gerichtsweg.

Im Standesamt des Amtes Scharmützelsee in Bad Saarow war bei den Mädchen ein Trend zu beobachten zu Vornamen, die mit "L" beginnen. Am häufigsten entschieden sich die Eltern, deren Kinder im Helios-Klinikum Bad Saarow zur Welt kamen, für die Namen Leni und Lina. Auch Laura, Lea und Lilly rangieren in den Top Ten. Ebenfalls auffällig: beliebt sind kurze Namen. Unter den ersten zehn befindet sich kein einziger mit mehr als fünf Buchstaben. Etwas ausgewogener ist die Verteilung bei den Jungen. Von den "L-Vornamen" steht da nur Louis ganz vorne in der Hitliste, gemeinsam mit Anton, Emil und Max.

In Rüdersdorf landeten die ersten L-Namen (Leni und Lina) mit jeweils sieben Mal noch gerade so in den Top Ten. Hier schafften es längere Namen nach ganz vorne. Charlotte sprang von Platz zwei im Jahr 2016 an die Spitze, Johanna vom dritten auf den zweiten Platz. In Frankfurt war Emma am beliebtesten, gefolgt von Leni und Charlotte.

Bei den Jungen in Rüdersdorf schaffte es mit Alexander ein Name unter die meist gewählten zehn, der 2016 nicht vergeben wurde. In diesem Jahr waren es sechs Mal. Die beliebtesten Namen waren in Rüdersdorf Ben, Leo, Felix und Luca. Ben taucht auch in Frankfurt vorne auf, die dort Erstplatzierten Paul, Oskar und Max landeten in Rüdersdorf aber nicht mal unter den Top Ten.

Bei den ausgefallenen Namenswünschen wurden in Frankfurt drei Gutachten an die Uni Leipzig gerichtet. Abgelehnt wurde kein Namensvorschlag. "In Bad Saarow gab es keinen einzigen Wunsch, bei dem ein Nachweis für die Existenz des Namens erforderlich gewesen wäre", sagte Standesbeamtin Veronika Lüttschwager. Dort waren bisher 620 Geburten beurkundet worden. In Rüdersdorf waren es bis Freitag schon mehr als 1000, in Frankfurt Mitte Dezember 855.

In Klammern in der Tabelle unten steht die Anzahl im Vorjahr; Keine Angaben bedeutet: Im Vorjahr war dieser Name nicht unter den zehn beliebtesten Namen

Mädchen

Leni7

Lina7

Emma5(4)

Hanna5

Laura5

Lea5(4)

Maria5

Lilly4(5)

Mia4(9)

Nele4

Jungen

Anton6

Emil6

Louis6

Max6(4)

Adrian5

Karl5(4)

Moritz5(4)

Oskar5

Jonas4(5)

Lennard4

Mädchen

Charlotte13(15)

Johanna10(10)

Emilia9

Emma9

Clara8

Marie8(23)

Mia8

Greta7

Leni7

Lina7

Jungen

Ben14(12)

Leo10(7)

Felix9

Luca9

Anton8

Henry8

Leon8

Emil7(10)

Jonas7

Alexander6

Mädchen

Emma10(15)

Leni8

Charlotte7 (7)

Anna6

Ella6

Hanna6

Luisa6

Emily5

Johanna5

Lara5

Jungen

Paul14(8)

Oskar10(9)

Max9

Ben8(8)

Finn8

Karl8(8)

Noah7

Felix6

John6

Levi6

Bad Saarow

Rüdersdorf

Frankfurt (Oder)