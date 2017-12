Polizeibericht Schwedt vom 30.12.2017

MOZ

Uckermark (MOZ) 61-Jähriger fährt mit 2,4 Promille

Angermünde. Polizisten haben in der Schwedter Straße am Freitagmorgen, gegen 4.35 Uhr, einen VW mit einheimischen Kennzeichen aus dem Verkehr gezogen. Dessen Fahrer hatte offensichtlich zuvor Alkohol konsumiert. Ein entsprechender Test erbrachte den Wert von 2,4 Promille. Damit war nicht nur die Fahrt beendet, der 61-Jährige musste auch seinen Führerschein abgeben.

Laster umgekippt – hoher Schaden

Lichterfelde. Der Fahrer eines Sattelaufliegers hat Freitag, gegen 7.30 Uhr, zwischen Buckow und Lichterfelde in einer Kurve drei Leitpfosten und zwei Bäume umgefahren. Die Bäume fielen auf die Straße, ungefähr 50 Meter Bankett wurden beschädigt. Der Sattelauflieger, der mit gebrauchten Motoren beladen war, kippte auf eine Seite. Der Fahrer blieb unverletzt. Die Straße war mehr als eine Stunde gesperrt. Als Feuerwehrleute die Bäume zerlegt hatte, konnte der Verkehr einseitig am Unfallort passieren. Schaden: geschätzte 260 000 Euro.

Betrüger machten Kasse

Ahrensfelde. Trotz immer wiederkehrender Warnungen gelingt es Betrügern weiterhin, ihre Mitmenschen über das sprichwörtliche „Ohr zu hauen“– jüngster Fall war am Donnerstag in Ahrensfelde. Eine Frau (63) bekam in den frühen Nachmittagsstunden einen Anruf ihres angeblichen Sohnes. Der „Junior“ teilte ihr mit, dringend eine größere Bargeldsumme für eine Versteigerung zu benötigen. Ein Freund würde das Geld abholen. Die Frau übergab das Geld tatsächlich einem Unbekannten. Erst eine Nachfrage bei dem wahren Sohn brachte sie auf die richtige Fährte.