Polizeibericht Frankfurt (Oder) vom 30.12.2017

Karin Sandow

Frankfurt (MOZ) Werkstatt durchsucht

Zwischen dem 22. und 27. Dezember sind Unbekannte in eine Werkstatt an der Beeskower Straße eingebrochen. Dort durchsuchten sie das Inventar. Über gestohlene Gegenstände gibt es noch keine Informationen.

Fußgänger bei Unfall verletzt

In Fürstenwalde ist am Donnerstag gegen 21.50 Uhr bei einem Unfall am Siedlerweg ein Fußgänger verletzt worden. Der hatte plötzlich die Fahrbahn betreten und war von einem Skoda erfasst worden. Ein Alkoholtest bei dem 56-Jährigen zeigte einen Wert von 2,64 Promille.