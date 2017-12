Polizeibericht Freienwalde vom 30.12.2017

Karin Sandow

Freienwalde (MOZ) Mann wehrt sich gegen Pöbeleien

Bad Freienwalde. Am frühen Donnerstagmorgen ist ein 58-Jähriger, der im Bad Freienwalder Schlosspark mit seinen Hunden unterwegs war, von zwei Unbekannten angepöbelt worden. Dabei zogen die vermutlich noch Jugendlichen ein Elektroschockgerät hervor und wollten ihr Gegenüber damit einschüchtern. Doch der Mann wehrte sich, was das Duo zum Rückzug brachte. Trotz Fahndung konnten die flüchtigen Angreifer nicht mehr gefasst werden.

Ford fährt gegen Stromkasten

Hohenwutzen. In der Nacht zu Freitag ist ein alkoholisierter Fordfahrer an der Hohenwutzener Chaussee mit seinem Auto gegen einen Stromkasten gefahren. Der 36-jährige Fahrer wurde zur Untersuchung und Blutabnahme in ein Krankenhaus gefahren. Sein Auto musste abgeschleppt werden. Der Führerschein wurde beschlagnahmt.

Einbrecher stehlen Kaninchen

Strausberg. Drei Einbrüche wurden Donnerstag in Strausberg angezeigt. Dabei haben die Täter aus einem Kinderbauernhof sieben Kaninchen gestohlen. Dem Verein entstand ein Schaden von etwa 700 Euro.