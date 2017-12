Polizeibericht Strausberg vom 30.12.2017

Irina Voigt

Strausberg (MOZ) Zwei Pkw und ein Pavillon brannten

Rüdersdorf. Freitagnacht gegen 2.30 Uhr brannte in der Tasdorfer Berliner Straße ein VW Multivan. Die starke Hitzeentwicklung beschädigte auch einen daneben stehenden Mercedes Vito sowie einen kleinen Pavillon und eine mobile Rollstuhlfahrerrampe. Personen und Wohngebäude blieben verschont. Kameraden der Feuerwehr konnten den Brand löschen. Der Sachschaden beläuft sich nach ersten Schätzungen auf rund 20 000 Euro.

Feuer verursacht 30 000 Euro Schaden

Fredersdorf-Vogelsdorf. Am Freitag, zehn Minuten nach Mitternacht, riefen Anwohner der Akazienstraße Feuerwehr und Polizei zu Hilfe. Hier stand ein Hyundai in Flammen. Das Fahrzeug hatte unter einem Carport gestanden, der ebenso durch das Feuer, wie auch ein angrenzender Schuppen, zerstört wurde. Das nebenstehende Einfamilienhaus wurde in Mitleidenschaft gezogen und die Bewohner mussten es verlassen. Der Sachschaden wird auf rund 30 000 Euro geschätzt.

