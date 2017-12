Eichhorst erhält neues Wasserwerk

Viola Petersson

Eberswalde (MOZ) Es war das Jahr der Jubiläen für den ZWA: 25-jähriges Bestehen, 100. Verbandsversammlung, 30 Jahre Wasserversorgung in der Region unter Leitung von Wolfgang Hein. Trotz aller freudigen Anlässe - gearbeitet wurde natürlich auch. Der Verband hat 2017 erneut kräftig investiert, in seine Anlagen sowie in die Netze. 2018 geht es weiter.

Der Wirtschaftsplan fürs kommende Jahr ist beschlossen. Auf ihrer letzten Sitzung 2017 hat die Verbandsversammlung damit zugleich das Investitionsprogramm verabschiedet. Um die 2,5 Millionen Euro fließen demnach 2018 in die Wasserwerke, Kläranlagen, Pumpwerke und Leitungen. Ein Volumen, das laut ZWA etwa dem Niveau der Vorjahre entspricht.

Größtes Projekt im Trinkwasserbereich ist der Neubau des Wasserwerkes Oderberg. Der Grundstein dafür war 2017 gelegt worden. Der Rohbau steht inzwischen, Anfang 2018 werden die Filter installiert. Ende 2018/Anfang 2019 soll das neue Werk in Betrieb gehen und damit das alte ablösen. Für das gesamte Vorhaben sind etwa 970 000 Euro veranschlagt.

Ein neues Wasserwerk ist auch für Eichhorst konzipiert. Die technische Erneuerung, so erklärt Sylvia Posselt, beim ZWA für Investitionen zuständig, erfolge nach dem Vorbild Joachimsthals. Die Planungen dafür seien in 2017 erfolgt. Im kommenden Jahr gibt es den Baustart. Übergangsweise kommt in Eichhorst eine Container-Lösung zum Tragen. "Die Technik in Eichhorst ist verschlissen. Es drohte bereits ein Ausfall", so Posselt. Weshalb die Interimsvariante schon steht.

Neben dem Ersatz bzw. dem Neubau der zwei Wasserwerke erneuert der ZWA im Zuge von Straßenbaumaßnahmen Trinkwasserleitungen. Etwa in Altenhof, Werbellin und Eichhorst.

In der Sparte Schmutzwasser gehören erneut Arbeiten auf der Kläranlage Eberswalde zu den größten Vorhaben. Entsprechend dem Masterplan werden um die 500 000 Euro investiert, vor allem in die Stromversorgung sowie die Schaltanlagen. Zudem seien Arbeiten am Einlaufbauwerk vorgesehen. Nach dem Abwasserbeseitigungskonzept des ZWA werden 2018 einige Straßen und damit Grundstücke im Verbandsgebiet neu ans zentrale Netz angeschlossen. In Eberswalde beispielsweise "Zum Oder-Havel-Kanal" (Clara-Zetkin-Siedlung) sowie der letzte Abschnitt der Altenhofer Straße, in Britz die Ragöser-, Choriner- und Waldstraße, in Friedrichswalde die Döllner Straße sowie in Finowfurt die letzte Etappe der Spechthausener Straße. Dort werden mit der Erschließung in einer Trinkwasserschutzzone die Sammelgruben abgelöst, macht Posselt auf die besondere Bedeutung in Schorfheide aufmerksam. Darüber hinaus will der ZWA alte Kanäle sanieren, insbesondere in Eberswalde. Die Erschließungsarbeiten seien mit den betroffenen Kommunen abgestimmt. Der Wirtschaftsplan war den Kämmerern vorab ausführlich erläutert worden.

Einige der 2018er-Projekte wurden im zu Ende gehenden Jahr vorbereitet, vor allem planungstechnisch, bzw. bereits praktisch in Angriff genommen. Daneben hat der ZWA im Trinkwasserbereich im Rahmen von Straßenbaumaßnahmen der Kommunen Leitungen erneuert. Beispielsweise in Eberswalde in der Fritz-Weineck- sowie in der Schillerstraße. Oder in Tempelfelde (Kastanienstraße) sowie Oderberg (Am Friedenshain), wo sich bereits Störungen gehäuft hatten. Im Abwassersektor war u. a. die Walzwerkstraße in Finowfurt neu erschlossen worden. Ebenso der Bereich Brücken-/Dorfstraße in Finow. Und zwar per Druckentwässerung, was für die Kunden mit zusätzlichen Kosten für eine Pumpe verbunden ist. Gleichwohl: "So langsam wächst die Akzeptanz gegenüber dieser technischen Variante", erklärt ZWA-Chef Wolfgang Hein, der sich noch sehr genau an die heftigen Proteste seinerzeit in Chorin erinnern kann. In Britz beispielsweise erreiche man mit den geplanten Arbeiten 2018 in der Kolonie fast einen Anschlussgrad von 100 Prozent.