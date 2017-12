Grünheide fördert Vereine mit knapp 50 000 Euro

Manja Wilde

Grünheide (MOZ) 49 350 Euro gibt die Gemeinde Grünheide 2018 für die Vereinsförderung aus. Das haben die Gemeindevertreter in ihrer jüngsten Sitzung beschlossen. "Es wird immer mehr", sagt Kämmerin Kerstin Lang. 2017 lag die Summe bei 43 800 Euro, 2015 waren es noch 37 600 Euro. Ginge es nach den Vereinen, könnte die Gemeinde aber noch wesentlich mehr Geld ausgeben - beantragt war für das Jahr 2018 mit rund 74 000 Euro fast doppelt so viel. Der Sozialausschuss setzte den Rotstift an.

Spitzenreiter ist erneut der Grünheider Sportverein. Er zählt 412 Mitglieder und erhält 9500 Euro. Die mit 447 Mitgliedern etwas größere SG Hangelsberg bekommt 2910 Euro. "Wie steht das im Verhältnis?", fragte Hangelsbergs Ortsvorsteher Peter Komann. "Wir bekommen viele Vergünstigungen von der Gemeinde, benötigen darüber hinaus nicht so viel und haben nur die Summe beantragt", sagte Daniel Geithe, Kassenwart der SG und zugleich Gemeindevertreter.

Insgesamt bekommen Sportvereine 19 800 Euro, der Bereich Kultur, Kunst und Heimatpflege 21 800 und die Seniorenbetreuung 4090 Euro. Auf die Jugendfeuerwehren entfallen 3650 Euro. Bei deren Anträgen rundete der Sozialausschuss auf: Grünheide bekommt 700 Euro, Hangelsberg 300, Kagel 300, Kienbaum 500 und Spreeau 250. Für Mönchwinkel sind es 1500 Euro, weil 20-jähriges Bestehen gefeiert wird.