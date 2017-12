Kunst ohne Öffentlichkeit

Frauke Adesiyan

Frankfurt (Oder) (MOZ) Seit beinahe zwei Jahren ist sie nicht mehr im öffentlichen Raum zu sehen. Die Skulptur "Das große Martyrium" von Wieland Förster hatte die Stadt im Februar 2016 gemeinsam mit anderen Werken einlagern lassen, nachdem es zu vermehrten Diebstählen von Bronzeskulpturen gekommen war. Seit 1995 hatte die großformatige Plastik zuvor zwischen der Konzerthalle und der Gedenkstätte der "Opfer für politische Gewaltherrschaft" gestanden. Kein zufälliger Ort, da Förster sein Kunstwerk den Opfern des Faschismus gewidmet hatte.

Der Künstler selbst, der in Dresden lebt, hat sich nun mit der Bitte an die Stadt gewandt, eine Lösung für seine Kunst zu finden. Am liebsten würde er sein Werk in der Marienkirche ausgestellt sehen. Die Stadt hingegen bevorzugt weiterhin einen örtlichen Bezug zu der Gedenkstätte, wie Kulturdezernent Markus Derling (CDU) auf eine Anfrage von Renate Berthold (Bürgerbündnis) im Kulturausschuss mitteilte.

"Der Kultureigenbetrieb arbeitet an einem Sicherheitskonzept nicht nur für dieses Kunstwerk", teilte Derling mit. Dazu gehöre, dass die Kunstwerke an sichereren Orten aufgestellt werden oder durch Videoüberwachung samt Alarmierung eines Wachschutzes vor Diebstahl geschützt werden.

Diese Überlegungen betreffen alle aus dem öffentlichen Raum entfernten Werke. Was die Situation der Förster-Skulptur komplizierter macht, sind die unterschiedlichen Meinungen von Urheber und Stadt über den künftigen Standort. Dazu sagte Derling, dass der Wunsch Försters durchaus bekannt sei, man aber weiterhin an einen Zusammenhang mit der Gedenkstätte festhalten wolle. "Wir sind bestrebt, im Einvernehmen mit Herrn Förster einen geeigneten Standort zu finden, der dem inhaltlichen Bezug, dem Ansinnen des Kunstwerks gerecht wird, aber auch Sicherheitsaspekte berücksichtigt", so Derling.

Gegen eine jetzige Zusage für eine Aufstellung in St. Marien spricht auch, dass ab Januar die künftige Entwicklung der Marienkirche neu diskutiert werden soll. Dazu treffen sich Vertreter der Verwaltung, der Kirchengemeinde, des Landesdenkmalamtes, des Fördervereins, sowie der ökumenische Rat und der Architekt Christian Nülken zu einem ersten Workshop im neuen Jahr. Ziel ist ein Konzept für die kommenden 20 bis 30 Jahre.