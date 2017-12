Eine Büchse Ravioli oder opulentes Büfett

Jens Sell

Strausberg (MOZ) Wem jetzt erst einfällt, dass er am Silvesterabend doch seine Frau zum Ball ausführen möchte, ist zwar spät dran, aber noch nicht zu spät. Denn in der Giebelseehalle an der Elbestraße in Petershagen-Eggersdorf war zumindest am Freitag noch ein Zehnertisch zu haben. Wer also spontan auf das heimische Fondue vor dem Fernseher mit den Diether-Krebs- und Peter-Frankenfeld-Sketschen verzichten und stattdessen den Jahreswechsel in fröhlicher Runde feiern möchte, sollte gleich noch Telefon 033439 6124 anrufen.

Spontan an die Abendkasse kommen können Feierwillige noch im Volkshaus Strausberg-Nord. Einzelne Plätze im Parkett und ganze Tische auf der Empore sind noch zu belegen. DJ Andreas Soult wird auflegen. Es gibt ein Schlemmerbüfett und Mitternachtssnacks. Einen kleinen Hoffnungsschimmer gibt es noch im Rüdersdorfer Kulturhaus: Am Sonnabend sollte man bis 16 Uhr die Kasse des Museumsparks anrufen (Tel. 033638 489910), um zu erfahren, ob man am Sonntag doch noch eine Büchse Ravioli öffnen muss oder mit Live-Musik und Disco bei opulentem Essen und gepflegten Getränken feiern kann. Ausgebucht sind hingegen das Burghotel The Lakeside Strausberg, Brau- und Brennhaus Altlandsberg, Bürgerhaus Neuenhagen und die Country-Silvesterparty im SEP.