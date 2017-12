Wenn der Karpfen in Biersoße schwimmt

Die Größe passt ideal: Bärbel Möwisch (l.) und Ingrid Fischer aus Bernau gehören zu den Käufern beim Prendener Fischer am Strehlesee. Beide holten sich jeweils einen frischen Karpfen für ihre Familien, um diese dann in Biersoße zuzubereiten. © Foto: MOZ/Hans Still

Hans Still

Prenden (MOZ) Fangfrische Karpfen aus den Seen der Region rangieren bei den Barnimern als Festschmaus zu Silvester oder Neujahr ganz oben. Daher herrscht beim Prendener Fischer Christian Bartel noch bis zum Sonntagnachmittag Hochdruck an der Fischtheke.

Mitunter werden die Parkplätze knapp. Dann stehen auf der Treppe vor dem eher einfachen Verkaufsraum die Menschen an, um wenige Minuten später ihre Fische zu bestellen. Jörg Söllner hinter der Theke kann derzeit noch jedem Kundenwunsch nachkommen. Sämtliche Fische, ausgenommen sind Forellen und Saiblinge, kommen aus den Naturgewässern der Region, die die Fischer selbst bewirtschaften. Hecht gibt es küchenfertig ausgenommen, der Zander muss selbst von den Innereien befreit werden.

Wer einen Karpfen möchte, und das ist bei der Mehrheit der Käufer der Fall, der besucht zunächst die Hälterbecken am Strehlesee, um sich vom ehrenamtlichen Fischereihelfer René Weber aus Bernau einen Karpfen nach Wunsch geben zu lassen. "Von drei Pfund bis zu knapp 30 Pfund haben wir alles vorrätig", bestätigt derweil Fischer Christian Bartel, der im Verkaufsraum den Räucherofen bestückt. Ob Forelle, Saibling, Aal oder auch Giebel, noch bis zum Silvestertag wirft Bartel die Räucherschränke täglich zweimal an.

Doch zurück zu den Karpfen, die öfter als gedacht, in Biersoße kredenzt werden. Das bestätigt nicht nur der Fischer, der quasi "einmal im Jahr selber kocht", wie seine Frau Beate mit spöttischem Unterton anmerkt. Dafür scheint Bartel sich bestens auszukennen. "Ganz wichtig ist das Malzbier, es muss Doppelmalz sein, sonst wird das nix", schätzt er ein.

Auch Bärbel Möwisch und Ingrid Fischer können beim Thema Karpfen in Biersoße mitreden. Auch sie kennen das Rezept aus DDR-Zeiten und bedauern, dass es mittlerweile schwierig ist, das richtige Malzbier dafür zu finden. "Echtes Bier gehört gleich gar nicht in die Soße", sind sich die drei Kochexperten einig.

Dass des Fischers Laune an diesem Tag prächtig zu sein scheint, liegt nicht nur am Andrang in den wichtigsten zwei Wochen des Jahres. Bartel kann für sich konstatieren, dass vor allem seine Karpfen ausgesprochen gut gewachsen sind. Dabei liegt ihm der Unterschied zwischen einem Zuchtkarpfen aus einer Teichwirtschaft und einem Seekarpfen schon von Berufs wegen am Herzen. "Die Fischer mit Teichwirtschaft haben in diesem Jahr das geringe Wachstum ihrer Fische beklagt. Bei uns kam es zum anderen Effekt, die Karpfen haben wirklich gut zugelegt und offenbar gutes Naturfutter gefunden", freut sich Fischer Bartel.

Immerhin 3,5 Tonnen Karpfen kann er über Weihnachten und Silvester verkaufen. Auch hält er 250 Kilogramm Hecht und die gleiche Menge Zander parat.120 Kilogramm Aale gehen über den Tisch, wobei diese in der Mehrzahl frisch geräuchert bevorzugt werden. Schleie, um auch diesen Edelfisch nicht zu vergessen, haben sich in diesem Jahr mit rund 60 Kilogramm etwas rar gemacht, wie Bartel anmerkt.

Insgesamt bilanziert der Fischer das Jahr als "durchschnittlich gut", was durchaus einem Lob gleichkommt. Rund 976 Hektar Wasserfläche bewirtschaftet der Prendener Fischer, wobei die Seen von Altlandsberg bis in die Schorfheide und nahe Templin reichen. Auf einem Handy zeigt Bartel das Foto eines Marmorkarpfens, der nicht nur durch seine Größe und geschätzte 40 Kilogramm Gewicht einen Spitzenwert markiert. "Der Karpfen hatte eine leuchtend rote Farbe und erinnerte eher an einen Rotbarsch", zeigt sich Bartel begeistert. Nach dem Silvesterverkauf folgt übrigens die Phase der Winterarbeiten. Reusen werden ausgebessert und die Technik gewartet. Erst drei Wochen vor Ostern wird wieder gefischt.

Heute öffnet der Prendener Fisch von 9 bis 18 Uhr und Silvester von 9 bis 14 Uhr.