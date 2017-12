Toreflut im 15-minütigen Finale

Kerstin Bechly

Frankfurt (MOZ) Mit dem FC Eisenhüttenstadt als Sieger sowie Blau-Weiß Briesen und Dynamo Eisenhüttenstadt auf den folgenden Plätzen haben sich die höherklassigen Fußballteams beim Krombacher Hallen-Cup des FC Union Frankfurt durchgesetzt. Union Booßen als Vierter wurde bester Vertreter der Oderstadt.

"Nach den Gruppenspielen habe ich den FC Eisenhüttenstadt und Blau-Weiß Briesen im Finale gesehen. So kommt es ja nun. Ich tippe auf ein 3:1 für den FCE", wagte Konrad Pintaske, Vorsitzender des gastgebenden FC Union Frankfurt, wenige Augenblicke vor dem Anpfiff einen Blick auf den Turnierabschluss.

3:1 - so stand es tatsächlich bereits nach vier der zwölf Minuten Spielzeit. Schon nach 27 Sekunden hatte Carsten Hilgers vom Brandenburgligisten FCE den Ball das erste Mal ins Briesener Tor befördert. Nico Fischer mit einer schönen Körperdrehung und erneut Hilgers erhöhten, ehe Kevin Meißner von der Mittellinie aus der Anschluss für den Süd-Landesligisten gelang. Danach sahen die etwa 300 Zuschauer zwar viel Bewegung und Zweikämpfe auf dem Feld der Frankfurter Brandenburg-Halle, doch Schüsse beider Teams verfehlten die Tore.

Erst in der neunten Minute gelang es Briesens Stefan Vrazilov auf 2:3 zu verkürzen, ehe der freigespielte Eisenhüttenstädter Torwart Danny Grünberg traf. Als Dennis Lucke für das 3:4 seitens Blau-Weiß sorgte, stieg die Stimmung auf den Rängen. Doch der FCE, der immer wieder durch schönen Kombinationsfußball auffiel, ließ sich den 6:3-Sieg durch weitere Tore von Grünberg sowie Hilgers mit einem starken Seitfallzieher (13.) nicht mehr nehmen.

"Dass es so ein interessantes, spannendes Endspiel geben würde, hat mich jetzt doch überrascht", freute sich Pintaske, während Andreas Schmidt, Trainer des FC Eisenhüttenstadt, sachlich, aber zufrieden zusammenfasste: "Briesen und wir hatten es verdient, im Finale zu stehen. Wir haben beide guten Fußball gezeigt. Meine Mannschaft hat sich mit viel Spielwitz eingebracht, obwohl wir seit der Liga-Pause Mitte Dezember noch gar nicht in der Halle trainiert haben." Carsten Hilgers, mit elf Treffern Torschützenkönig, blickte erst mal kritisch auf das Finale: "Nach dem 3:0 wurden wir etwas leichtfertig und haben nicht aufgepasst. Die Briesener haben mir gut gefallen, wir spielen öfter gegen sie."

Die Unterlegenen waren am Ende natürlich enttäuscht: "Man geht ja ins Finale, um zu gewinnen", sagte Vrazilov, der insgesamt von einer schönen Stimmung in der Halle sprach, während Dominik Jahnke konkretisierte: "Nachdem wir wieder rangekommen waren, hatten wir uns natürlich mehr erhofft. Aber es war auch das erste Hallenturnier der Saison", so der 22- Jährige, der zugibt: "In der Halle zu spielen ist wegen der kurzen schnellen Sprints viel anstrengender als draußen".

Beide Finalisten hatten sich in ihren Vierergruppen mit jeweils neun Punkten schadlos gehalten. In den Halbfinals gab es ebenfalls eindeutige Ergebnisse beim 4:1 des FCE gegen den Stadtrivalen FSV Dynamo Eisenhüttenstadt (Landesliga Süd) sowie dem Briesener 3:1 über Union Booßen.

Im Spiel um Platz 3 setzten sich die höherklassigen Dynamos beim 4:0 deutlich durch, Booßens Torwart Marian Rister verhinderte mit klasse Paraden eine noch höhere Niederlage. Und ein scharfer Schuss von Florian Würfel war in den Armen des gegnerischen Torwarts gelandet. Für die Eisenhüttenstädter hatten je zweimal Yvan Ngoyou und Eddi Hantelmann getroffen.

Dass die Booßener im Turnier beste Frankfurter Mannschaft wurde, überraschte Trainer Frank Gohl dennoch: "Alle anderen Mannschaften spielen ja höherklassig (bis auf das Sparkassenteam - die Red.). Wir sind mit dem vierten Platz absolut zufrieden. Uns geht es mehr darum, uns zu bewegen, Spaß zu haben". Das will der Kreisligist auch bei den folgenden Turnieren: unter anderem beim Benefizturnier des 1. FCF am Sonnabend genau wie unter anderem der FCE und Dynamo Mitte Januar bei einem eigenen Turnier.

Für Gastgeber Union Frankfurt endete der gut vierstündige Fußballabend auf Platz 5. Für Co-Trainer Sebastian Scholz angesichts der starken Vorrunden-Gruppe kein Beinbruch. "Unserem relativ jungen Team fehlt es noch an Körpereinsatz, auch am Zusammenspiel. Das Turnier insgesamt war sehr gut, vor allem fair", befand er.

Und sein Vorsitzender Konrad Pintaske verkündete, dass die Brandenburg-Halle für den 27. Dezember in einem Jahr bereits wieder reserviert sei.