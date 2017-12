Am Sonnabend ist Schluss

Tatjana Littig

Neubrück/Kossenblatt (MOZ) Die Landbäckerei Gert Habermann in Neubrück hat am heutigen Sonnabend ebenso wie das Landwarenhaus in Kossenblatt letztmalig geöffnet. Bäckermeister Gert Habermann verabschiedet sich nach 48 Berufsjahren in den Ruhestand. Backwaren gibt es am letzten Öffnungstag eigentlich nur auf Bestellung, wer möchte, kann zwischen 7 und 12 Uhr trotzdem versuchen, noch etwas zu bekommen.

Nach rund 15 Jahren ist auch für Sylvia Ickert, Betreiberin des Landwarenhauses in Kossenblatt, Schluss. Die letzten Waren in ihrer Auslage verkauft sie um 50 Prozent reduziert zuletzt am Sonnabend von 7 bis 10 Uhr.