Karsten Mechler

Fürstenwalde (MOZ) Am letzten Spieltag der Hinrunde in der Tischtennis-Kreisliga Nord ließ sich das Fürstenwalder Spitzen-Duo nicht überraschen. Anders dagegen der Meister aus Erkner, der gegen Pneumant VI bereits seine vierte Saisonniederlage kassierte. Die Oldies aus der Spreestadt gehen damit auf einem sensationellen dritten Platz in die kurze Pause. Der Rückrunden-Auftakt steigt am 8. Januar.