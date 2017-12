Tausche Stürmer gegen Stürmer

Britta Gallrein

Eberswalde (MOZ) Es tut sich was auf dem Barnimer Transfermarkt. Steven Nowark feierte beim Bürgermeister-Pokal seine Premiere im Trikot von Union Klosterfelde. Und wie! Der 23-Jährige, der vom Brandenburgligisten TuS Sachsenhausen kommt, wurde mit neun Buden gleich mal Torschützenkönig des Turniers. Sehr zur Freude von Unions Co-Trainer Jan Hübner. "Steven ist ein Spieler, den man immer im Auge hat. Wenn er auf dem Markt ist, muss man natürlich zugreifen", freut er sich über den gelungenen Coup. "Was er für Qualitäten mitbringt, das sieht man ja." Das weiß auch Union-Coach Gerd Pröger, der Nowark noch aus seinen Zeiten als Trainer beim FC Hennigsdorf kennt.

"Mir hat es heute total viel Spaß gemacht", freute sich Steven Nowark. Der neue Stürmer spielt auch in der Gehörlosen-Nationalmannschaft. Mit der hofft er, auch 2019 zur Europameisterschaft nach Griechenland zu fahren. Aber erstmal soll er die Klosterfelder nun wieder aus dem kleinen Tief in der Liga schießen.

Mateusz Wallroth wird im Tausch in das Team von Oliver Richter wechseln. "Ich ziehe nach Sachsenhausen, habe es von dort näher zur Uni, deshalb wechsele ich", erklärt der Union-Stürmer, der sich schon auf sein neues Team freut.

Preussen Eberswalde machte seine Ankündigung wahr, sich im Sturm zu verstärken. Arafa El-Moghrabi kommt vom 1. FC Novi Pazar aus der Berliner Landesliga. Den Verein wechselt der 33-Jährige gerne mal. Er blieb auch bei seinen letzten Stationen Falkensee-Finkenkrug (Brandenburgliga), Steglitzer Stern, SV Tasmania und Tennis Borussia (alle Berlin-Liga) jeweils nur eine Saison. "Ich kenne ihn seit 15 Jahren", so Preussen-Trainer Obrad Marjanovic. "So einen Stürmer habe ich mir gewünscht und der Verein hat mir meinen Wunsch erfüllt." Und er kündigte an: "Wir werden unseren Kader an seine Spielweise anpassen. Nicht umgekehrt."