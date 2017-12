Freie Fahrt für Radler

Elke Kögler

Müllrose (MOZ) Der im Norden des Müllroser Gewerbegebiets startende Radweg ist freigegeben. So können Radfahrer auf glatter Piste wieder in Richtung Frankfurt rollen.

In den vergangenen zwei Monaten haben Radler die Verbindung aufgrund von Bauarbeiten nicht nutzen können. So wurden Baumwurzeln entfernt, die den Asphalt beschädigten, sowie die Fahrbahn in einem ordnungsgemäßen Zustand wieder hergestellt.

Ursprünglich sollte die Arbeiten bereits Ende November abgeschlossen werden. Weil sich die Schäden jedoch als größer erwiesen als ursprünglich angenommen verzögerte sich die Freigabe. Einige Zeit lang erschien der Radweg als fertiggestellt, weil Unbekannte die auf dort aufgestellte Absperrung umgeworfen hatten.