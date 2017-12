Uwe Stemmler

Fürstenwalde (MOZ) Das Amt für Straßenverkehr und Ordnung des Landkreises einschließlich der Kfz-Zulassungsstelle in Fürstenwalde bleibt am 3. Januar, geschlossen. Die eintägige Einschränkung der Sprechzeit ist erforderlich, da an diesem Tag ein neuer Kassenautomat für die Entrichtung von Gebühren installiert wird.

"Wir wollen die Bezahlvorgänge in den nächsten Monaten effizienter gestalten und werden schrittweise dazu übergehen, direkt an den Arbeitsplätzen - zunächst in der Kfz-Zulassungsstelle, später auch in der Führerscheinstelle und in weiteren Fachbereichen - die Möglichkeit zur Bezahlung mit der EC-Karte zu schaffen. Neben einem verringerten Umlauf von Bargeld erhoffen wir uns davon eine Optimierung der Abläufe und geringere Wartezeiten für die Bürger", gibt Amtsleiter Michael Rose einen Ausblick auf nächste Schritte.

Im Jahr 2017 hat das Amt bislang mehr als 156 500 Geschäftsvorgänge abgewickelt, das Gros davon im Bereich der Kfz-Zulassungsstelle, auf die allein 126 000 Vorgänge entfallen. Insgesamt sind im Landkreis Oder-Spree derzeit 171 454 Fahrzeuge zugelassen.

Das Amt für Straßenverkehr und Ordnung hat seinen Sitz in der Hegelstraße 23 A in Fürstenwalde. Sprechzeiten sind am Montag, Mittwoch und Freitag von 9 bis 12 Uhr sowie am Dienstag und Donnerstag von 9 bis 18 Uhr.