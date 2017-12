Der Landrat dankt ab - und nun?

Viola Petersson

Eberswalde (MOZ) Deutschland hat noch immer keine Bundesregierung. Die Kreisreform ist abgeblasen, der Stadtwald noch immer wegen der Schäden, die Sturm "Xavier" angerichtet hat, gesperrt. Kann's schlimmer kommen? Wir wissen es nicht. Denn auch die MOZ-Redakteure sind keine Hellseher. Deshalb müssen wir die Glaskugel bemühen. Was wird das Jahr 2018 dem Oberbarnim wohl bringen?

Eines scheint klar: Es wird ein Jahr personeller Entscheidungen. Das fängt gleich beim Kreis an. Landrat Bodo Ihrke dankt bekanntlich im Mai ab. Schließlich sollte man Fortuna auch nicht überstrapazieren. Einmal, 2010, war ihm das Losglück hold. Ein zweites Mal? Nein, Bodo I., Herrscher über den Barnim seit 1993, verneigt sich vor dem Volke. Und wechselt an die Spitze eines Aufsichtsrates. Freilich unter Einhaltung einer Karenzfrist von zwei Wochen. Aus gut unterrichteten Kreisen ist zu hören, dass er von der Niederbarnimer Eisenbahn (NEB), die 2020 Wasserstoff-Züge aufs Gleis bringen will, ein Angebot erhalten hat. Da kann Ihrke, im Herzen eigentlich ein Grüner, kaum Nein sagen.

Doch wer folgt ihm auf den Thron? Rainer Fornell hat seinen Hut in den Ring geworfen, Bürgermeister von Panketal. Und Othmar Nickel, Schulleiter in Bernau. Um Gottes Willen! Bloß nicht noch ein Lehrer an der Spitze einer Verwaltung, tönt es bereits aus dem Untergrund. Friedhelm Boginski (Eberswalde), Uwe Schoknecht (Schorfheide) und Dirk Protzmann (Joachimsthal) - sie alle haben schon das Schulsystem durch ihre Flucht an den Rand des personellen Ruins getrieben.

Mit Bauer Lampe aus Trampe auf dem Posten des Vize-Landrats kann der Kreistag indes nichts falsch machen. Bodenständig, erdverbunden, stets die Furche im Blick - das sollte passen. Nur das Parkhaus müsste angepasst werden. Wenn Lampe mit dem neuen Dienstwagen, dem GPS-gesteuerten Traktor Marke Claas, vorfährt. Und leichte Probleme könnte es auch mit dem Treibstoff und der Null-Emissions-Strategie geben. Aber daran arbeiten wir noch.

Das Rathaus Eberswalde hat noch im alten Jahr neues Personal eingekauft. Lutz Lorenz, bislang für ein Wochenblatt tätig, ist ab 1. Januar offiziell Pressesprecher der Stadtverwaltung. Und schon wird im Netz ob der "Halbwertzeit" des Neuzugangs orakelt. Sollten sich die Prognosen tatsächlich bestätigen und noch in 2018 ein erneuter Wechsel anstehen, die Reserve ist bereit: Carsten Zinn, der bestinformierte Eberswalder. Mit seinem Kommunikationsstil, der umfassenden Korrespondenz und dem sicheren Gespür für Zwischentöne, Halbwahrheiten und Gerüchte hat sich der Abgeordnete quasi schon für den Posten des Rathaus-Sprechers empfohlen. Ein Stuhl ist allerdings noch vakant: der des Familiengartenmanagers. Eigentlich, so ist aus der "Teppichetage" zu vernehmen, wollte der Bürgermeister diese Aufgabe selbst übernehmen, also zur Chefsache machen. Immerhin gilt das einstige Laga-Areal als sein persönliches Steckenpferd. Berater haben ihm jedoch abgeraten. Im Zweifel macht's - klar, der Gärtner.

Und dann wäre da noch der Zweckverband für den Finowkanal. Für den dortigen Chefposten wird - als erste Wahl - Wolfgang Hein gehandelt. Also, wenn sich einer mit Zweckverbänden auskennt, dann er. Und mit Wasser, mit Turbulenzen - und mit viel Schmutzwasser.