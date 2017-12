Bilanzieren im kleinen Kreis

Cornelia Link-Adam

Jacobsdorf (MOZ) Gerade mal acht Gäste konnte Bürgermeister Detlef Gasche am Donnerstagabend beim traditionellen Treffen der Gewerbetreibenden der Gemeinde Jacobsdorf im Gasthaus "Erbkrug" begrüßen.

Der Tierarzt, der noch auf Honorarbasis in der Praxis seiner Tochter Dr. Stefanie Gasche aushilft, hätte gern mehr Teilnehmer gesehen - wie im Vorjahr in Pillgram. "Aber mehr als den Termin den Gewerbetreibenden und Abgeordneten anbieten, kann man ja nicht. Wir sind auch schon mal in den Januar ausgewichen, aber da kann auch nicht jeder. Trotzdem sollte man die Tradition des Treffens seit 1994 unbedingt beibehalten", so Gasche, der allen ein erfolgreiches Jahr 2018 wünschte und das Büfett auf Kosten der Gemeinde eröffnete. Petersilienkartoffeln, Schnitzel, Rahmchampignons, Geflügel und Salat - "Erbkrug"-Gastwirt Denis Petzold bekam viel Lob für sein Essen und spendierte eine Runde Schnaps. "Danke, dass ich zehn Jahre hier sein durfte. Das ist ja Ende März vorbei", meinte er zum Ende des Pachtvertrags.

Dass die Gemeinde nicht im Geld schwimme, trotz Gewerbepark "Expopark" und Windpark, stellte Detlef Gasche klar. "Die Gewerbesteuern nimmt uns das Land in Form niedrigerer Schlüsselzuweisungen weg, daher müssen wir genau schauen, wie wir mit unserem Haushalt notwendigste Projekte in den vier Ortsteilen realisieren können".

Wie viele Gewerbetreibende es in der Gemeinde gibt? Diese Frage erwischte Amtsdirektorin Marlen Rost kalt. Ihr Angebot, schnell ins Briesener Amt zu fahren, um zu recherchieren, wurde dankend abgelehnt. Lieber sollte sie bleiben, gemütlich mitfeiern. Das tat sie und kam mit der Männerrunde gern ins Gespräch. Dabei waren Bauern, aber auch wieder Michael Standhardt (Pillgram), Chef einer Firma für Bürosysteme. Malermeister Frank Hirte (Jacobsdorf) bezeichnete sein Arbeitsjahr als durchwachsen, äußerte aber auch die Sorge, dass es immer schwieriger werde, Fachkräfte und vor allem Lehrlinge zu finden. Dem stimmte Hermann Gloger, Mitinhaber der Gloger und Birke GmbH Systembau? aus dem Expopark, zu. Das Unternehmen mit 40 Mitarbeitern will 2018 noch eine weitere Halle für ihre computergestützten Anlagen errichten. Michael Uy, freischaffender Maler aus Jacobsdorf, spezialisiert auf Airbrush und künstlerische Flächengestaltung, berichtete von konstant guter Auftragslage. "2017 war ein gutes Jahr, und für 2018 hab ich auch schon erste Buchungen", fügte Bernd Pawelski an, bekannt seit 25 Jahren in vielen Diskotheken und bei Familienfeiern als "DJ Bernd" oder "Discopapst".