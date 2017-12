Sorgenfresser für kranke Kinder

Daniela Windolff

Angermünde (MOZ) Die Städtischen Werke Angermünde unterstützen den Verein Uckermark gegen Leukämie, der Typisierungsaktionen für Stammzellspenden organisiert und krebskranken Kindern und deren Familien Trost und Mut schenken möchte.

Es ist nur eine kleine Geste aber sie macht Betroffenen viel Mut und schenkt schwerkranken Kindern ein Lächeln und Trost, der die Ängste und Schmerzen für einen Moment vergessen lässt. Die Städtischen Werke Angermünde spendeten dem Verein Uckermark gegen Leukämie Sorgenfresserchen für die Kinderkrebsstation der Charité. Die kleinen Plüschkobolde haben einen dicken Bauch, in den die betroffenen Kinder Zettelchen mit ihren Sorgen stecken können, die "aufgefressen" werden. "Wir unterstützen seit vielen Jahren die Kinderkrebsstation der Charité und haben beispielsweise Spielzeug für das Spielzimmer gespendet und am Heiligabend die Kinder besucht und ihnen die Sorgenfresserchen geschenkt. Es sind auch Kinder aus unserer Region dabei. Außerdem wollen wir eine Kinderkrebsklinik in Polen unterstützen", erzählt Isa-Nora Schultz vom Verein Uckermark gegen Leukämie. Die 15 Mitglieder des Vereins arbeiten auf Hochtouren, doch der Kreis der Sponsoren und Unterstützer wird immer größer. Jetzt sind auch die Städtischen Werke mit im Boot und haben neben den Sorgenfresserchen auch eine Geldspende überreicht. "Wir können uns vorstellen, daraus eine regelmäßige Kooperation zu machen und den Verein auch bei Benefiz-Veranstaltungen und Typisierungsaktionen zu unterstützen", sagt Christian Mercier, Marketing-Mitarbeiter der Stadtwerke.

Die Initiativen des Vereins sind vielfältig. Zu den wichtigsten gehört die Typisierung von potenziellen Stammzellspendern und die Zusammenarbeit mit Spenderdateien in Deutschland. "Jeder kann zum Lebensretter werden", betont Isa-Nora Schultz. Dem Gründer der Initiative Uckermark gegen Leukämie Axel Baumgarten, der selbst an Krebs erkrankt war, konnte die Spende zwar nicht mehr helfen, doch sein Vermächtnis wird durch seine Frau Ines und immer mehr Helfer und Unterstützer mit Leben erfüllt. Seit der Gründung des Vereins 2009 haben sich schon Hunderte Menschen aus der Region als potenzielle Stammzellspender registrieren lassen. So konnte auch der kleine Paul aus Eberswalde, der an einer bösartigen Form des Blutkrebses erkrankt ist, dank einer Knochenmarkspende gerettet werden und konnte Weihnachten schon zu Hause feiern.

"Die Typisierung ist ganz unkompliziert und schmerzfrei", versichert Isa-Nora Schultz. Dazu organisiert der Verein Spenderaktionen und Benefizveranstaltungen, um die Aktionen finanzieren zu können. Eine Typisierung kostet rund 50 Euro.

Auch das Hospiz in Eberswalde unterstützt der Verein. Im Juni soll es eine große Benefizveranstaltung für das Hospiz im Angermünder Kloster geben. Bereits am 15. Februar, dem Weltkinderkrebstag, will der Verein in Schwedt 1800 Ballons in den Himmel steigen lassen und dazu ein buntes Programm bieten. Dafür wirbt der Verein Ballonpaten, denn die biologisch abbaubaren Ballons sind nicht billig. Die Zahl steht für die 1800 Kinder, die jedes Jahr an Krebs erkranken. Jedem Kind soll Hoffnung geschenkt werden.