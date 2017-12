Eules großer Wurf

Familienausflug übers Gehöft: Hunde Mama Eule will ihre Kleinen schützen und bellt in die Kamera. Sie muss an die Leine. Vater Otis (am Zaun) ist der MOZ-Fotograf herzlich egal. © Foto: MOZ/Thomas Burckhardt

Marco Marschall

Eberswalde (MOZ) Eine Neunlingsgeburt erlebt man nicht aller Tage - für Labradore aber keine ungewöhnlich hohe Zahl. Weil es ihnen in Eberswalde zu eng wurde, sind sie übergangsweise auf ein Grundstück in Ackermannshof umgezogen. Doch schon bald werden sie getrennte Wege gehen.

Der Mann, der das Tor zum Gehöft in Ackermannshof öffnet, sieht geschafft aus. Vor über einem Monat ist er unerwartet mit neun Welpen bedacht worden - und das einigermaßen unerwartet. "Es war ein Unfall", sagt der 40-jährige Christian. Seinen Nachnamen möchte er nicht in der Zeitung lesen. Beide Eltern, der vier Jahre alte reinrassige Labrador Otis und die nur ein Jahr jüngere Eule, ein Mix aus Labrador und Slowakischer Bracke, gehören ihm.

Den Rüden hat Christian schon drei Jahre, Eule erst seit einem halben. Als klar wurde, dass die Hündin zu ihm nach Eberswalde zieht, orderte er die Verhütungsspritze für Otis. Die wurde ihm auch verabreicht und sollte ein halbes Jahr halten. Die Tücke: Es braucht eine Weile, bis das Serum wirkt. Offensichtlich hat es Otis sofort wissen wollen. Denn schon bald wurde Eules Bauch dicker. "Das hat er wirklich gut abgepasst", sagt Christian, den der Nachwuchs zwar überrascht, aber offenbar nicht geschockt hat. Er habe schon immer mit Hunden zu tun gehabt, sagt der Eberswalder. Eine Welpengeburt hatte er zuvor aber noch nicht mitgemacht. Er begann sich im Internet zu belesen, welche Vorkehrungen zu treffen sind, und er stieß auf eine Youtube-Reihe, die den Verlauf einer Hundegeburt dokumentierte.

Christian baute eine Wurfkiste, in der die kleinen samt Mutter anfangs verbleiben. Nachmittags am 13.November wurden die ersten Welpen geboren. Tags darauf waren alle Neune da. "Der erste war schwierig, aber danach ging es problemlos", sagt ihr Besitzer, der sehr stolz auf seine Eule ist. "Das hat sie alles wirklich super gemacht", sagt er. Die komplette Zeit war er nicht dabei, musste aber in regelmäßigen Abständen die Tücher in der Wurfkiste wechseln. Das galt auch für die Tage nach der Geburt. Welpen seien schließlich noch nicht stubenrein.

Ungewöhnlich ist eine Neunlingsgeburt für Labradore nicht, sondern sogar Durchschnitt. Es hätten auch elf werden können. Nicht größer als seine Hand seien die Neugeborenen anfangs gewesen. Mittlerweile haben sie schon beinahe Dackel-Größe erreicht. Zu groß für die Wohnung. Und darum sind die Welpen samt Eltern nun in einer Scheune in Ackermannshof untergebracht.

Dort haben sie ausreichend Platz. Die winterlichen Temperaturen stören sie nicht. "Labradore sind kälteresistent. Die tollen hier rum. Denen geht es gut", sagt Halter Christian. "Und sie lernen gleich noch andere Tiere kennen", fügt er hinzu, als ein bunter Hahn vor der Nase eines Welpen langstolziert. Der Hund legt den Kopf zur Seite und schaut ihm etwas verdutzt zu. Erst in der vierten Woche machen die Labrador-Babys die Augen auf. Bei Geburt sind sie taub und blind. Nun aber erkunden sie neugierig ihre Umgebung, spielen mit ihren Eltern und auch mit Christians fünfjähriger Tochter Tamira. Die hat die kleinen Racker mit dem schokoladenbraunen Fell mächtig ins Herz geschlossen. Ihrem Papa geht es da ähnlich. "Es ist schon schön so etwas mitzuerleben", sagt er. Vor allem von der kleinen noch unvergebenen Hündin, der er selbst Lotte nennt, werde er sich nur schwer trennen können.

Doch Welpen aus dem Wurf zu behalten, kommt nicht infrage. "Sie sind friedlich und entspannt, aber auch sehr verfressen", sagt ihr Halter. Drei bis vier Mal am Tag bekommen sie spezielles Welpenfutter. "Labradore sind außerdem sehr menschenbezogen, keine reinen Hof- oder Zwingerhunde", sagt Christian.

Viel Reklame brauchte er für die Welpen nicht zu machen. Sieben der neun Hunde tragen bereits ein Halsband - das heißt: sie sind verkauft und werden bald abgeholt. "Sie bekommen ein schönes Zuhause", sagt Christian. Ihm ist es wichtig, dass es Eules Nachwuchs auch künftig gut geht. Die sieben Welpen, die bisher vermittelt wurden, gingen alle in die Region Berlin und Ostbrandenburg. Wenn sie etwas größer geworden sind, will der Eberswalder sie alle in ihrem neuen Zuhause besuchen. Allein Lotte und ein Rüde wurden bisher noch nicht vermittelt. Doch ist ihr Halter überzeugt davon, für sie auch noch ein schönes Zuhause zu finden.

Wer einem der beiden Welpen dieses Zuhause geben möchte, kann sich unter 0178 4304854 beim Besitzer melden.