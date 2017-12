Schornsteinfeger als Glücksbringer

Leidenschaft: Bernd Riebe sammelt alles, was mit Schornsteinfegern zu tun hat, auch Hummel-Figuren. © Foto: MOZ/Steffen Göttmann

Steffen Göttmann

Altranft (MOZ) Schornsteinfegermeister Bernd Riebe aus Altranft, sein Geselle Remo Pomierski und Auszubildender Timm Krüger lieben ihren gemeinsamen Beruf. Sie messen und überprüfen 1800 Heizungen sowie 400 Kohleheizungen in 21 Orten der Region.

"Schornsteinfeger bringen Glück" heißt es. Deshalb schenken sich viele Menschen zu Neujahr den vierblättrigen Glücksklee und vor allem Schornsteinfegerfiguren. Viele Menschen freuen sich, wenn ihnen Schornsteinfeger begegnen. Sie greifen manchmal beherzt zu, berühren den Kehranzug und drehen an den goldenen Knöpfen. Warum bringen Schornsteinfeger Glück? "Früher gab es wenige Schornsteinfeger", klärt Bernd Riebe auf. Deshalb empfanden es die Menschen als großes Glück, wenn sie einen Schornsteinfeger fanden, der sie durch seine Reinigungsarbeit im Kamin vor einem Brand bewahrte.

Den schwarzen Kehranzug tragen Schornsteinfeger übrigens ihr Leben lang, und er wird niemals gewaschen. Die Jacke mit den zweireihigen goldenen Knöpfen und die Hose sind aus robuster Baumwolle. Der Anzug des Meisters ist stellenweise mit Leder verstärkt. Die Sachen lassen keinen Ruß hindurch. Meister und Geselle tragen als Kopfbedeckung Zylinder. Der Auszubildende muss sich mit einer Kappe begnügen.

Der Kehranzug ist für Schornsteinfeger nicht mehr ganz so typisch. Denn "schwarze Arbeit" macht gegenüber der "weißen Arbeit" nur noch 25 Prozent aus. Doch Heizungen mit Festbrennstoffen nehmen wieder zu, sagt Bernd Riebe, seit 1981 Schornsteinfeger und seit 2006 in Altranft. Bei der überwiegenden Tätigkeit werden jedoch moderne Heizungen messtechnisch überprüft, hinsichtlich ihres Verbrauchs und der Abgase. Bei Heizungen mit Festbrennstoffen kontrollieren die Schornsteinfeger beispielsweise den Ausstoß des lebensgefährlichen Kohlenmonoxids.

"Die Bauern hier wissen, dass eine Feuerstätte mit nassem Holz nicht funktioniert", versichert Bernd Riebe. Aufklärungsarbeit müsse er lediglich manchmal bei Zugezogenen aus großen Städten leisten.

"Der Beruf verändert sich", bestätigt der Schornsteinfegermeister. Zu seinen Aufgaben zähle inzwischen auch die Energieberatung. Hinzu komme die Überprüfung von Brandmeldern, die seit 2016 in Neubauten und nun auch in Altbauten Pflicht seien.

Unterwegs seien die Schornsteinfeger das ganze Jahr über. 250 Heiztage gebe es im Jahr, sagt Riebe. Schornsteinfeger unternehmen Frühjahrs- und Herbstmessungen, lediglich in der heizfreien Zeit im Juni und Juli sei es ruhiger. "Wir sind 100 Kilometer pro Tag in einem Umkreis von 25 Kilometern unterwegs", erläutert der Meister. Zu DDR-Zeiten sei es Pflicht gewesen, dass jeder Schornsteinfeger von seinem Betrieb aus jedes Haus in seinem Bezirk innerhalb von 20 Minuten erreicht.

Für Remo Pomierski ist Schornsteinfeger immer noch der Traumberuf. Der Geselle übt ihn seit 23 Jahren aus und arbeitet seit 21 Jahren bei Bernd Riebe. "Ich kann mir kaum etwas Schöneres vorstellen", sagt er. Jeder Tag ist anders. Er trifft viele Menschen und arbeitet viel an der frischen Luft. Timm Krüger ist im dritten Lehrjahr. Seine Mutter brachte ihn auf die Idee. Sie wollte zu DDR-Zeiten Schornsteinfegerin werden, was ihr aber versagt blieb. Es sei nicht üblich gewesen, bestätigt Bernd Riebe. Es sei damals eine schwere und schmutzige Arbeit gewesen. Alle heizten mit Briketts und der Ruß musste säckeweise aus den Kellern getragen werden. Zudem sei die Arbeit schlecht bezahlt gewesen, obwohl Schornsteinfeger auch damals schon selbstständig waren. Aber Selbstständige galten nicht viel

7810 Schornsteinfeger gibt es in ganz Deutschland, 19 in Märkisch-Oderland. Riebes Bezirk reicht von Altranft bis Bad Freienwalde, Höhe Shell-Tankstelle, bis Wriezen und ins Oderbruch hinein. Der Wegfall des Schornsteinfegermonopols habe ihm nicht geschadet, sagt Riebe. Er verlor zwei Kunden, die meisten vertrauten ihm und blieben.