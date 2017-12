Zusätzliche Stellfläche am Krankenhaus

Jens Sell

Strausberg (MOZ) Zum Jahresende hat die Bauleitung des Neubaus am Krankenhaus Märkisch-Oderland in Strausberg eine zusätzliche Parkfläche für die Öffentlichkeit zugänglich gemacht. Die bisher von mobilen Bauzaunteilen eingegrenzte viereckige Fläche kann vom regulären Parkplatz hinter dem Medizent II befahren werden. Sie befindet sich an der Stelle, wo früher das Ärztehaus 2 war. Nach Fertigstellung des Neubaus für Eingang, Rettungsstelle und Intensivstation wird auf der provisorischen Parkfläche ein richtiger Parkplatz gebaut. "Es werden 243 Stellflächen für Patienten und Besucher des Krankenhauses und der Praxen in Medizent I und II zur Verfügung stehen", sagte Architekt Jürgen Franke auf Nachfrage der MOZ am Donnerstag am Rande der Übergabe des Fördermittelbescheids. "Das sind exakt so viele, wie uns durch die Stellplatzsatzung der Stadt Strausberg vorgeschrieben werden", ergänzte Geschäftsführerin Angela Krug. Die Frage, ob die kreiseigene Gesellschaft erwäge, ein Parkhaus zu errichten, wehrte Landrat Gernot Schmidt (SPD) brüsk ab: "Wir werden ein intelligentes Parkregime für Patienten und Besucher einrichten, ein Parkhaus für fremde Nutzer zu bauen, kommt nicht in Frage."