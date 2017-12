Nach oben gibt es keine Grenze

Jörg Kühl

Groß Muckrow (MOZ) Wo es knallt , sprüht und funkelt, ist Denis Pötschke in seinem Element. Der Feuerwerker aus Groß Muckrow kann den ganzen Himmel beleuchten. Für "Selbstzünder" hält er ein feines Sortiment bereit.

"Ganz schön schwer, das Teil!" Denis Pötschke schleppt für den Fototermin ein großes Kunststoffrohr an, dessen Durchmesser 20 Zentimeter beträgt. Man mag sich gar nicht ausmalen, was passiert, wenn im Inneren der Röhre eine Treibladung mit Effektmasse kontrolliert hochgeht. Dabei ist "Kaliber 200", gar nicht mal das Ende der Fahnenstange. Mit bis zu Kaliber 400 kann Pötschke umgehen, das ist eine Ladung mit 40 Zentimetern Durchmesser. Dieses Kaliber kommt zum Beispiel zum Abschluss eines Feuerwerks zum Einsatz, wenn der ganze Himmel von Goldregen erleuchtet sein soll: Ein Tusch aus Funken und Feuer.

Man merkt Pötschke an, dass er sein Handwerk liebt. Das Spiel mit den Flammen, die Freude am Knall, das Ganze von Musik untermalt. Dabei ist Sicherheit für den Feuerwerker oberstes Gebot. "Die Effekthöhe entspricht in etwa dem Mindestabstand", ist eine Formel, an der sich Pötschke stets hält. Das bedeutet: Wenn eine Feuerwerksbombe 250 Meter aufsteigt, dann muss auch das Publikum 250 Meter weit weg sein. Bei den handelsüblichen Feuerwerken der Kategorie 2 genügen dagegen nur wenige Meter.

Das Fieber für das Feuerwerk hat den Groß Muckower schon seit Kindesbeinen ergriffen. "Als Junge klapperte ich mit meinem Vater immer alle Läden ab, um an Raketen und Knaller zu gelangen. Dies sei zu Ostzeiten nicht immer einfach gewesen. "In Diehlo gabs einen Laden, wo meistens noch etwas erhältlich war. Meine sichere Bank, sozusagen", erinnert sich der 38-Jährige. Trotz der Liebe zum Feuerwerk erlernt der junge Denis zunächst den Beruf des Installateurs und Heizungsbauers, gründete später die Firma "Pötschke Heizung, Bäder und Dienstleistungen".

2006 beschließt er, sein Hobby zum Nebenberuf zu machen. In Österreich bildet er sich in einem einjährigen Lehrgang zum Pyrotechniker weiter. Seither hat er die Lizenz in der Tasche, Feuerwerke der Kategorien 3 und 4 zu zünden. Während Feuerwerke der Kategorie 2, also die übliche Handelsware, über eine maximale Explosivmasse von 500 Gramm verfügen dürfen, sind Feuerwerkskörper der Kategorie 4 ohne Beschränkung. Am liebsten stellt Denis Pötschke Feuerwerke mit synchronisierter Musik zusammen. Mit Hilfe des Computers und unter Hinzuziehung der Verzögerungszeiten, berechnet er den Zündzeitpunkt, der dann computergesteuert über eine Zündbatterie die Feuerwerkskörper gezielt in Gang setzt.

Meistens nutzt Pötschke Filmmusik. So die Titelstücke von Hans Zimmer zu "Fluch der Karibik", oder "Da Vinci Code". Ein Dauerbrenner ist auch "One Moment in Time" von Withney Houston. Geeignete Musik vergleicht er mit einer Pflanze: Sie muss aufgehen, wie eine Blume und zu einem schönen Finale kommen. "Wenn ich die Musik höre, habe ich das Bild im Kopf."

Ein professionelles Feuerwerk sei schon für 800 Euro zu haben. Dafür erhält man eine Profi-Vorführung, die etwa fünf bis sechs Minuten dauert. "Nach oben gibt es keine Grenze", fügt Pötschke mehrdeutig hinzu. Preiswertere Alternativen seien moderne Batterie-Feuerwerke, die neuerdings auch zu Verbund-Batterien gekoppelt sind. In diesem Falle könne man schon für 150 bis 200 Euro eine Hochzeitsfeier, ein Firmenjubiläum oder einen runden Geburtstag ordentlich beleuchten. Kinder und Feuerwerk sind für Pötschke kein Gegensatz, sofern man sich an die Altersangabe der Hersteller hält. "Ich handhabe es mit meinen beiden Kindern so, dass sie altersgerechtes Feuerwerk ausprobieren dürfen." Ungeachtet des Alters empfiehlt der Fachmann, für die Feuerwerkskörper immer einen sicheren Standplatz und ausreichend Distanz sicherzustellen.

Diesen Sonnabend noch bietet Pötschke in seinem Hof in Groß Muckrow jeweils von 8 bis 20 Uhr Produkte in Profiqualität an. "Die haben brilliantere Farben und längere Standzeiten als viele Produkte im Handel".