Lindow feiert feurig

Markus Kluge

Lindow (MOZ) In Lindow muss nicht jeder für sich ins neue Jahr feiern. Auf dem Marktplatz wird am Sonntag wieder eine große Silvesterparty steigen. Diese beginnt um 20Uhr. Lutz Arndt hat diese auf die Beine gestellt. Wer tanzen möchte, kann das zu "Musik vom Band" wie Arndt sagte. Auch hungern muss am letzten Tag des Jahres niemand. Für Getränke wie Sekt und Glühwein, Gegrilltes und letztlich auch für Pfannkuchen und Kaffee ist gesorgt.

In Herzen Lindows wird es bereits vor Mitternacht feurig. Nicht nur, weil Feuerschalen aufgestellt werden, damit niemand frieren muss. Für Unterhaltung sorgt Cherry Johnson aus Berlin mit ihrem Programm. Sie zeigt zum einen eine Feuershow, bei der sie die Flammen fliegen lässt und auch Feuer spucken wird. Zum zweiten wird sie eine LED-Show aufführen, und mit den kleinen Lichtern ganze Bilder in den Nachthimmel malen, bevor um Mitternacht das Feuerwerk angezündet wird.