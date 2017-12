Traditionsbäckerei schließt nach 117 Jahren

Martin Risken

Zehdenick (GZ) In der Bäckerei Kindler wird es keine fünfte Generation mehr geben. Bäckermeister Burghard Krüger schließt den seit 1896 existierenden Handwerksbetrieb am 31. Dezember dieses Jahres für immer. Bis zum letzten Tag wird Burghard Krüger ab Mitternacht in seiner Backstube stehen - so wie seit mittlerweile 21 Jahren. "Das ist sozusagen mein Ausstand, dass ich den Laden an Silvester noch einmal für die Kunden öffnen werde", sagt der 64-Jährige. Die gesamte Palette an Brötchen, Brot und anderen Backwaren wird den Kunden von 6 bis 11 Uhr offeriert.

Eigentlich sollte Krügers Sohn Tobias den Betrieb der Schwiegereltern übernehmen. Sogar seinen Meister machte der 39-Jährige noch, bevor eine Mehlstauballergie ihn quasi zur Berufsaufgabe zwang. Deshalb stand der Entschluss von Vater Burghard schon länger fest, den Betrieb zum Jahresende 2017 zu schließen. Tobias Krüger hält bis zum letzten Tag seinem Vater dennoch die Treue, er kümmert sich als Konditor um das feine Naschwerk. Zuletzt standen sie zu dritt in der Backstube. Neben dem Sohn beschäftigte Krüger noch einen Gesellen. Im Laden kümmern sich noch vier Verkäuferinnen um die Kundenwünsche.

Lange Zeit suchte Burghard Krüger einen Nachfolger für den Handwerksbetrieb. Doch die, die Interesse bekundeten, wollte auch gleich die Immobilie miterwerben, was Krüger aber ablehnen musste, weil das Haus an der Berliner Straße auch gleichzeitig das Wohngebäude der Familie ist. "Sang- und klanglos wie ich gekommen bin, werde ich auch wieder verschwinden", sagt Krüger, der eigentlich Seemann von Beruf war und 1996 in das Unternehmen seiner Schwiegereltern eintrat. Der damalige Bäckermeister Kindler war sein Schwager, er hatte selbst in den Traditionsbetrieb eingeheiratet.

Der Abschied von der Handelsmarine fiel Burghard Krüger nicht allzu schwer. Zuhause in Zehdenick versorgte seine Frau, die im Schichtdienst im Krankenhaus tätig war, alleine die zwei Kinder. Da lag es nahe, einer Beschäftigung in der Havelstadt nachzugehen. Damit dürfte er einen der kürzesten Arbeitswege überhaupt haben. Die Treppe runter und schon steht er in der Backstube.

Was mit der Schließung des Handwerksbetriebes verloren geht, sei die Individualität des Angebotes an Backwaren. "Diese werden die Kunden vermissen. So wie sie vieles erst dann vermissen, wenn es nicht mehr da ist", ist der Bäckermeister überzeugt. Denn mit dem Ende der Bäckerei Kindler verschwindet die vorletzte Bäckerei in Zehdenick, die ihre Backwaren noch selbst hergestellt hat. Übrig bleibt die 140 Jahre alte Bäckerei Jahn an der Marktstraße, alle anderen Anbieter werden längst von außerhalb mit frischen Backwaren beliefert.