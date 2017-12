Zeigt doch mal!

Mathias Puddig

Berlin (MOZ) Bei aller Bereitschaft, auch neue Wege einzuschlagen, kommt der künftige ARD-Vorsitzende Ulrich Wilhelm recht schnell wieder ins Jammern. Das Geld reiche vorn und hinten nicht und die Politik stelle widersprüchliche Forderungen. Dazu komme, dass soziale Netzwerke den politischen Diskurs bestimmten und viele Menschen aus ihren Filterblasen nicht mehr herauskämen.

Um diese Blasen zum Platzen zu bringen, schlägt Wilhelm nun vor, weniger politische Talkshows zu senden und mehr auf andere Formate zu setzen. Wilhelm kann sich des Applauses gewiss sein: Fast jeden Tag läuft in der ARD eine Talkshow, oft mit denselben Gästen und ähnlichen Themen. Es gibt Politiker, die in diesem Jahr fast monatlich in einer der Sendungen Platz genommen haben. Vielfalt sieht anders aus. Die Talkshows deshalb gegen Dokumentationen und Themenabende auszuspielen, ist trotzdem verkehrt.

Viel sinnvoller wäre es, die Gesprächsrunden zu verbessern, überraschende Gäste einzuladen und sie dann auch einmal ausreden zu lassen. Andere Formate schließt das überhaupt nicht aus. Oft genug finden die bei der ARD sogar schon statt. Allein, sie werden mitten in der Nacht versteckt. Die ARD hat attraktive politische Inhalte - auch wenn es immer mehr sein könnten. Das, was sie hat, muss sie aber auch zeigen.