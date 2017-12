Warum wir eine Regierung brauchen

Günther Marx

Berlin (MOZ) Deutschland könnte sich jetzt, zum Jahreswechsel, eigentlich glücklich schätzen. Die Wirtschaft brummt, die Arbeitslosigkeit ist niedrig, die Staatskasse voll - und das alles mit einer lediglich geschäftsführenden Regierung. Wenn man den Wahlkampf hinzuzählt, dann liegen die Regierungsgeschäfte seit gut einem halben Jahr weitgehend brach. Die Befürchtungen allerdings, das politische Vakuum in Berlin bringe das Land zum Stillstand, gefährde akut die politische Stabilität oder sei bereits ein erster Schritt in die Krise, haben sich nicht bewahrheitet. Und es werden sogar Betrachtungen angestellt, ob das Land ohne Regierung nicht besser fahre als mit. Man verweist dabei auf die Niederlande und Belgien oder gar auf das Wirtschaftskrisenland Spanien, die ebenfalls längere, teils sehr lange Regierungsbildungsphasen zu überbrücken hatten und dennoch ein ordentliches Wachstum verzeichneten.

Diese Sicht der Dinge ist freilich nicht nur ein wenig frivol. Sie verkennt, dass die gesamtwirtschaftlichen Rahmenbedingungen, die dem Aufschwung in Deutschland zugrunde liegen, sich mit unklaren Mehrheitsverhältnissen nach einer Wahl nicht in Luft auflösen und diese auch nicht alleine von nationalen Gegebenheiten abhängen. Gesetze und Regelwerke geben der Gesellschaft weiter Struktur und Halt. Und wenn es auch positive Wirkungen haben mag, wenn politische Eingriffe in die Wirtschaft für eine gewisse Zeit unterbleiben, ändert sich doch ganz schnell alles, wenn die Konjunktur wieder in die andere Richtung läuft. Dann sind politische Entscheidungen gefragt.

Es mag im Innern also erst mal so weiter laufen. Aber wer antwortet auf die EU-Reformvorschläge Emmanuel Macrons? Wie steht es um die Handlungsfähigkeit gegenüber Donald Trump oder Wladimir Putin? Oder in den Krisen dieser Welt, die nicht stehen bleibt, nur weil in Berlin die Parteien nicht zueinander finden?

Aber auch in Deutschland werden Antworten gesucht. Das Wahlergebnis vom September ist Ausdruck davon - und vielleicht nur in seiner Deutlichkeit überraschend. Es gibt Unzufriedenheit mit den nicht mehr ganz so großen Volksparteien und große Unsicherheit über den Kurs des Landes. Die Massenzuwanderung der Jahre 2015/16 hat Themen wie Heimat oder nationale Identität oder auch der simplen Frage: Für wen ist der Staat eigentlich da? neue Aktualität und Brisanz verliehen. Die Gesellschaft verändert sich und viele haben das Gefühl, es gehe über ihre Köpfe hinweg.

Vor dieser Kulisse stellt sich die Frage, wie schnell Deutschland wieder eine voll handlungsfähige Regierung braucht, dann doch mit einer gewissen Dringlichkeit. Dessen sollten sich die alten und möglicherweise neuen GroKo-Partner bei allen Selbstbehauptungs- und Profilierungssüchten bewusst sein. Die Gedankenspiele um Minderheitsregierungen, in welcher Konstellation auch immer; Neuwahlen, die vielleicht nur das September-Wahlergebnis reproduzieren, oder doch wieder "Jamaika" entpuppen sich als das, was sie sind: Gedankenspiele; das Gegenteil von dem, was das Land braucht und auch Europa erwartet.

Nachdem die Liberalen ein möglich scheinendes schwarz-gelb-grünes Dreierbündnis haben scheitern lassen, sind Union und SPD in der Bringschuld, der sie sich ohne Schaden für sich selbst und die Parteiendemokratie insgesamt nicht werden entziehen können, so schwer es manchen der Beteiligten auch fällt.