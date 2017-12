Bewährtes Konzept wird fortgesetzt

Andreas Trunschke

Mittelmark (BRAWO) Wenn sich am 19. Januar die Pforten der weltgrößten Ernährungsmesse, der Grünen Woche in Berlin öffnen, werden auch wieder Unternehmen aus dem Landkreis Potsdam-Mittelmark dabei sein.

Wie in den Vorjahren organisiert der Landkreis einen Gemeinschaftsstand in der Brandenburg-Halle 21a. "Wir wollen vor allem Unternehmen präsentieren, die sonst so nicht die Chance hätten", erklärt Landrat Wolfgang Blasig das Herangehen. Er freut sich auf alte Bekannte wie Kräuterheidi Heidi Knappe aus Ferch, die sich gleich am Eröffnungstag den Besuchern stellen wird. Erstmals wird dagegen die Hoher Fläming e.G. Rädigke Produkte rund um das Thema kaltgepresstes Rapsöl vorstellen (am 23. Januar).

Auch sonst präsentieren sich der Landkreis und seine Unternehmen mit einem breitgefächerten Angebot. Am 20. Januar können die Besucher handgefertigte Mosaiken für Haus und Gärten von Leonas Leidenschaft aus Borne bewundern und natürlich auch kaufen. Am darauf folgenden Tag stellt sich die Alpaka Erlebnisfarm Willeminenhof aus Deetz vor. Landrat Blasig hebt besonders das Engagement der Farmbetreiberin Ulrike Winter für Familien mit kranken Kindern hervor. Mit ihren Alpakas ermöglicht sie den Kindern und Jugendlichen durch den Kontakt mit diesen besonderen Tieren ein wenig Freude und Glück. Am selben Tag bringen auch die Künstler und Unternehmen ihr Können auf die Hallenbühne.

Am 22. Januar können die Anwesenden die Backwaren der Landbäckerei Kirstein aus Rädel probieren. Am Mittwoch kommen die Fischliebhaber auf ihre Kosten. Fischer Berner aus Werder (Havel) bringt seinen leckeren Räucherfisch mit an den Stand des Landkreises. An den beiden darauf folgenden Tagen stehen Wellness, Beauty, Therapie, Prävention und Fitness im Mittelpunkt. Die Steintherme Bad Belzig informiert über ihre Angebote. Am vorletzten Tag der Grünen Woche bietet Jenny Raesch aus Wiesenburg ihren Schmuck "Handmade by JR" zum Kauf an. Am letzten Tag schließlich, dem 28. Januar, erläutert Karina Kunicke von Planequell Naturseifen aus Wiesenburg ihren Besuchern die Herstellung von handgemachten ökologischen Seifen.

"Unser Konzept hat sich bewährt, deshalb halten wir daran fest", meint Blasig und setzt hinzu: "Aber wir geben in diesem Rahmen immer mal neuen Unternehmen die Chance."