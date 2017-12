Boßeln in Baitz - wie Friesland nach Brück kam

Andreas Koska

Brück (BRAWO) Es hat Tradition und wird wohl noch viele Jahre die Eröffnungsveranstaltung im Amt Brück bleiben. Kaum sind die letzten Silvesterraketen verklungen zieht es eine eingeschworene Schar in Naturbad Borkheide, um anzubaden. Das Eisbaden zieht allerdings mehr Zuschauer als Badende in die Waldgemeinde. In den Januar gehört auch eine neue Tradition, das Knutfest oder einfach Weihnachtsbaumverbrennen. Seitdem es von der Landesregierung als Traditionsfeuer anerkannt ist, laden immer mehr Dörfer zu dem Spektakel ein. So unter anderem auch Freienthal und Cammer. Und der Januar lässt die märkischen Jecken und Narren aktiv werden. Der Golzower Karnevalsklub lädt zu seinen Prunksitzungen in der inzwischen 45. Saison ein, die Damelanger feiern Weiberfastnacht, die Brücker folgen im Februar.

Der Tourismusverein Zauche-Fläming hat einen besonderen "Tipp des Monats Januar": Boßeln. Seit fast 20 Jahren findet es im Brücker Ortsteil Baitz statt. Der aus Norddeutschland und vor allem Friesland stammende Sport ist von einer Bremerin eingeführt worden. Am 20. Januar startet die sportlich-gesellige Gesellschaft am Reitstall Peters. Von da geht es bis zum Bahnhof, dann entlang des Bahndamms bis zum Wald und zurück nach Baitz. Bei dem Wettkampf wird eine Holzkugel möglichst weit geworfen, wer die wenigsten Würfe zwischen Start und Ziel benötigt ist der Gewinner. Man kann es als Mannschaft spielen oder Einzelkonkurrenzen veranstalten, entscheidend ist neben dem Sport die flüssige Marschverpflegung. Die Baitzer Veranstaltung ist Mitgliedern des Reitvereins vorbehalten, schon eine Woche zuvor können sie jedoch in Bad Belzig eine ähnliche Veranstaltung miterleben.