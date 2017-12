"Anatevka" erwärmt die Herzen

Heike Ottilige

Berlin/Glienicke (Maeker) Termine: Anatevka wird wieder am31. Dezember in der Komischen Oper gespielt, außerdem am 2. und 13. Januar, 20. und 21. Februar sowie am 11. und 16. März. Karten gibt es unter anderem an den Theaterkassen dieser Zeitung in Gransee und Oranienburg oder an allen anderen bekannten Vorverkaufskassen. Sie können auch direkt an Komischen Oper erworben werden.

Hintergrund: Das Buch zu Anatevka, im englischen Original Fiddler on the Roof, verfasste Joseph Stein nach Motiven aus den berühmten jiddischen Erzählungen von Sholem Aleichem, die zwischen 1894 und 1916 unter dem Titel Tevje, der Milchmann entstanden. Jerry Bock schuf - mit über 3000 Aufführungen allein am Broadway - eines der erfolgreichsten, aber auch tragischsten Meisterwerke des Genres. Anatevka schildert Humor und Leid herzergreifender Figuren zwischen Überlebensfreude und Katastrophe in der wahrscheinlich lebensbejahendsten Liebesverwicklungsheiratstragikomödie des 20. Jahrhunderts.

(mae)

Mit der Liebe ist das so eine Sache. Es kommt immer, aber auch wirklich immer anders als geplant. Auch der Milchmann Tevje und seine Frau Golde müssen sich in der Neuinszenierung von "Anatevka" an der Komischen Oper damit abfinden, dass ihre schönen Töchter eigene Entscheidungen treffen. Das Stück ist in der Inszenierung von Walter Felsenstein mit über 500 Aufführungen in die Annalen des Hauses an der Behrenstraße eingegangen. Aus Anlass des 70. Geburtstags hat Intendant Barrie Kosky das Stück jetzt wieder auf die Bühne gebracht.

Zwei Betten und zwei Kopfkissen haben Tevje (Max Hopp) und Golde (Dagmar Manzel) ihrer Tochter Zeitel (Talya Liebermann), die den armen Schneider Mottel (Johannes Dunz) geheiratet hat, als Aussteuer mitgegeben. "Aus echten Gänsedaunen", wie Golde stolz berichtet. Es hat etwas Rührendes, wenn sich die beiden Eltern um ihre fünf Töchter sorgen, versuchen, sie an den Mann zu bringen. Auch Jente (Barbara Spitz) hat da als Heiratsvermittlerin ihre Hände im Spiel und hält Augen und Ohren stets offen. Aber Mottel ist alles andere als ein wohlhabender Ehemann. Er ist ein armer Schneider, der von einer eigenen Nähmaschine träumt. Deshalb sollte Zeitel eigentlich den Fleischer Lazar Wolf (Jens Larsen) heiraten. Auch, wenn er eigentlich viel zu alt ist.

Sehr sehens- und vor allem liebenswert ist die Neuinszenierung von "Anatevka", die Anfang Dezember Premiere gefeiert hat, gleichzeitig mit dem 70. Jubiläum der Komischen Oper. Wohl mit keinem anderen Stück hätte dem ehemaligem Intendanten, Walter Felsenstein, der bis zu seinem Tod im Jahre 1975 in Glienicke gelebt und in Berlin gearbeitet hat, ein besseres Denkmal gesetzt werden können.So war es für Barrie Kosky fast ein Muss, eben eine der erfolgreichsten Inszenierungen Felsensteins aus Anlass des Jubiläums erneut auf die Bühne zu bringen, zumal sich das Publikum in den zentralen Themen des Stücks - Familie, Tradition und gesellschaftliche Veränderungen - wiederfindet. "Es ist nicht einfach nur ein Stück über jüdische Geschichte, vielmehr sind die geschilderten Probleme derart allgemeingültig, dass so viele Menschen auch heute mit dieser Familie, diesem Vater und seinen Konflikten etwas anfangen können", begründet der Intendant seine Wahl.

Das Musical "Anatevka", komponiert von Jerry Bock, stand in der Inszenierung von Walter Felsenstein von 1971 bis 1988 17 Jahre auf dem Spielplan des Hauses. Tradition eben.

In Anatevka, dem fiktiven Schtetl im zaristischen Russland, wird im Jahr 1905 viel gelacht und gelitten. Für Barrie Kosky muss Anatevka eine sehr persönliche Geschichte sein. Das offenbart gleich das erste Bild. Statt einer Dorfidylle hat ihm Bühnenbildner Rufus Didwiszus alte Schränke übereinander gestapelt. Schränke statt Koffer. Ein Junge von heute fährt mit seinem Roller an einem Schrank in der Bühnenmitte vorbei. Dann nimmt er eine Fiedel aus dem Schrank, in dem Pelzmäntel hängen. Mit solchen Mänteln hat Koskys Vater gehandelt, in Australien, wohin der Großvater nach Pogromen aus einem weißrussischen Schtetl geflüchtet war. Als der Junge den Schrank erneut öffnet, steigt Milchmann Tevje heraus, gefolgt von der ganzen Mischpoke nebst Rabbi und Heiratsvermittlerin aus Anatevka. Die jüdische "Tradition" wird im ersten Hit beschworen. So schallt eben dieser Begriff dem Publikum gleich zu Beginn des Abends entgegen, gesungen vom Chor der Juden, die im russischen Schtetl Anatevka leben. Begleitet werden die Sängerinnen und Sänger aus dem Orchestergraben von schmetternden Trompeten und Pauken. Mitten darin Tevje, der seinen Wagen mit Milchkannen zieht und dabei immer wieder die Tradition als lebenserhaltendes Moment preist. Das Festhalten am Bewährten steht im Vordergrund.

Eben deshalb sollen die drei ältesten Töchter Zeitel, Hodel und Chava gemäß den ehrwürdigen Regeln jüdischer Tradition und mit Hilfe der Heiratsvermittlerin an möglichst wohlhabende Ehemänner verheiratet werden. Doch die Mädchen verlieben sich nach ihrem eigenen Willen. So verliebt sich nicht nur Zeitel in den armen Schneider Mottel. Hodel (Alma Sadé) hat beim neuen Hauslehrer und Revolutionär PerchikFeuer gefangen. Chava (Maria Fiselier) hingegen wählt für sich den russischem Intellektuellen, den orthodoxen Christen Fedja aus. Inmitten großer Freuden und Plagen, der Furcht des Dorfes vor Pogromen, Goldes Sorgen um die Kinder und Tevjes täglichem Streben nach Lohn, Brot und wahrer Frömmigkeit, stellen die drei ältesten Mädchennicht nur ewig gültige Traditionen in Frage, sondern auch das große Herz ihres Vaters auf eine harte Probe. Tevje ringt immer wieder um den rechten Weg und vergibt den Dreien fast alle ihrer Flausen. Eben in diesen Kampf um die Traditionen bricht ein Pogrom herein, zerstreut das Dorf in alle Himmelsrichtungen und mit ihm die Familie. Für immer verlassen Tevje, seine Kinder, die Freunde und Bekannten Anatevka.

Die Wahl der beiden Hauptdarsteller ist perfekt, obwohl Max Hopp in dieser Inszenierung wahrlich die tragende Rolle spielt. Er findet genau das richtige Maß zwischen Witz und Einfühlsamkeit. Er ist in erster Linie ein sehr guter Schauspieler, der zudem wunderbar singen kann. Gleiches gilt für Dagmar Manzel. Die schauspielerische Annäherung macht das Geschehen im Stück fassbarer. Dagmar Manzel ist mit ihrer markanten , schnoddrigen Art eine Art Mutter Courage, die alle liebt und alles in Griff hat.

Das Stück ist ein wenig zum Lachen und zum Weinen. Aber es verkörpert vor allem eines - pure Lebensfreude vor idyllischer Kulisse. Brandaktuell ist Anatevka immer noch. Es geht um Tradition, Vertreibung, Flucht und um Glaubensfragen.

Die letzten Tönegehören dem jungen Fiedler. Der Schnee, der leise auf der Bühne rieselt, ist kein Schnee von gestern.

Die Komische Oper hält auch mit ihrem 70. Geburtstag an Traditionen fest. Traditionen, die einst Walter Felsenstein, der bis zu seinem Tod in Glienicke gelebt hat, begonnen hat.