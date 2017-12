Wenn aus einem Tanz die große Liebe wird

Alexandra Gebhardt

Brandenburg (MOZ) Es ist eine Liebe wie sie in einem Märchen kaum schöner erzählt werden könnte: die Geschichte von Horst und Christel Schaffer, die dieser Tage ihre Diamantene Hochzeit gefeiert haben. Dabei fing alles ganz klassisch beim Tanz an. "Ich habe sie mir wortwörtlich ausgesucht, ich wollte unbedingt mit ihr tanzen", gibt Horst Schaffer schmunzelnd zu und erzählt, dass Männer und Frauchen damals noch in der jeweils anderen Ecke des Raumes standen. Christel war sogar mit ihrer Mutter beim Tanz erschienen, schließlich gehörte es sich so für junge Damen.

Doch schon nach dem ersten Tanz war es um das junge Glück der beiden geschehen - erst recht nachdem die Mutter des heute 82-Jährigen zugesagt hatte, Christel - gebürtige Röhl - mit nach Hause bringen zu dürfen. "Ich hatte Christel schon vorher als Kind ab und an mal gesehen, dann ich habe in Königsberg und sie Grabow gewohnt. Der Tanzabend hat aber alles verändert", erinnert er sich an das Kennenlernen, auf das er sich fortan nur noch bei Christel, die zu dieser Zeit als Friseurin arbeitete, die Haare schneiden ließ.

Geheiratet wurde schließlich am 20. Dezember 1957, kirchlich als auch standesamtlich. Und das nicht ganz ohne Grund, denn schon kurze Zeit später war ihr erstes Kind Manuela geboren. Ihr folgten 1959 Sohn Fred-Frank und vier Jahre später die zweite Tochter Martina.

Nach Brandenburg an der Havel verschlug es den ursprünglich aus Niederschlesien stammenden Horst dann als er bei der Kasernierten Volkspolizei diente. Hier hatte er sodann auch die Chance, seinen Traumberuf als Krankenpfleger auszuüben, arbeite bis zur Rente im Justizkrankenhaus der JVA. In der selben Branche war eine zeitlang auch Ehefrau Christel tätig: sie arbeitet als Säuglingsschwester im Städtischen Klinikum und machte nach der Wende eine Umschulung zur Altenpflegerin.

"Als Rentner haben wir aber nun aber mehr Zeit für uns und die Familie. Immerhin haben wir mittlerweile fünf Enkel und zwei Urenkel", erzählt das Ehepaar stolz. Streit kommt dabei so gut wie nie auf. "Wir haben uns in all den Jahren nicht einmal richtig gestritten. Natürlich gab es in sechzig Jahren auch mal die eine oder andere Meinungsverschiedenheit, aber wir sind nie böse zu Bett gegangen", erzählt die 79-jährige Christel woraufhin Horst Schaffer entgegnet: "Meine Frau hatte schon als Mädchen diese schönen roten Wangen wie sie es heute noch hat. Wie könnte man ihr da lange böse sein".

Ein Umstand, der wohl auch dazu geführt hat, dass die Liebe zwischen den beiden bis heute spürbar ist. "Dazu kommt, dass man den anderen immer so lassen muss wie er ist. Und Vertrauen ist wichtig", geben sie abschließend für viele glückliche Ehejahre mit auf den Weg.

