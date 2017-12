Ausfalltage über Landesdurchschnitt

Alexandra Gebhardt

Brandenburg/Havel (MOZ) Die aktuelle Analyse der DAK-Gesundheit für Brandenburg an der Havel, das Havelland und Potsdam-Mittelmark zeigt die wichtigsten Veränderungen bei der Zahl und Dauer der Krankschreibungen. Dabei kam heraus, dass die Havelstadt mit 5,4 Prozent den zweithöchsten Krankenstand im gesamten Land verzeichnet und die Ausfalltage deutlich über dem Länderdurchschnitt liegen. Damit ist der Krankenstand 2016 dramatisch gestiegen und erhöht sich im Vergleich zum Vorjahr um 0,5 Prozentpunkte. Laut DAK-Gesundheitsreport waren damit an jedem Tag des Jahres von 1.000 Arbeitnehmern 54 krankgeschrieben. Ein höherer Krankenstand konnte lediglich im Landkreis Oberhavel mit 5,5 Prozent verzeichnet werden. Der niedrigste Krankenstand wurde mit 4,3 Prozent in der kreisfreien Stadt Cottbus ermittelt.

Ebenfalls leicht gestiegen ist der Krankenstand 2016 im Havelland als auch in Potsdam-Mittelmark. Hier lagen die Ausfalltage aufgrund von Erkrankungen bei 5,2 bzw. 4,8 Prozent und sind damit um jeweils um 0,1 Prozentpunkte gegenüber dem Vorjahr gestiegen. Laut DAK-Gesundheitsreport waren damit an jedem Tag des Jahres von 1.000 Arbeitnehmern 52 bzw. 48 krankgeschrieben. Beide Landkreise liegen somit knapp um den Durchschnittswert von fünf Prozent.

Fast jeder vierte Ausfalltag im Havelland dabei wurde von Muskel-Skelett-Erkrankungen wie beispielsweise Rückenleiden verursacht. Die Fehltage gingen im Vergleich zum Vorjahr zwar um drei Prozent zurück, liegen aber noch über dem Landesdurchschnitt. Auch im Havelland führen Rückenleiden und Co. die Liste der häufigsten Krankheitsursachen an, auch wenn sie im Vergleich zum Vorjahr auf konstantem Niveau blieben. Mehr als jeder fünfte Ausfalltag wurde jedoch auch hier von derartigen Muskel-Skelett-Erkrankungen verursacht - genauso wie in Brandenburg an der Havel. Hier stiegen die Fehltage im Vergleich zum Vorjahr um zehn Prozent an und liegen damit knapp über dem Landesdurchschnitt.

Den zweithöchsten Krankenstand nahmen in allen drei Regionen psychische Beschwerden, zu denen Depressionen und Angstzustände gehören, ein. Sie nahmen in Potsdam-Mittelmark um 16 Prozent zu, sodass hier ein Anteil von 16,8 Prozent am gesamtem Krankheitsstand zu konstatieren ist. Gleiches gilt für das Havelland, wo seelische Beschwerden um 12 Prozent zunahmen und nun ebenfalls 16 Prozent des gesamten Krankenstandes ausmachen. Dramatisch in dieser Kategorie gestiegen sind im Vergleich zum Vorjahr auch die Ausfalltage in Brandenburg an der Havel: sie lagen, genau wie im Havelland und Potsdam-Mittelmark, weit über Landesniveau.

Atemwegsprobleme wie Bronchitis folgten in allen drei Regionen an dritter Position, gingen jedoch in Potsdam-Mittelmark um 12, in Brandenburg an der Havel um neun und im Havelland um sechs Prozent zurück.

Allerdings informiert die DAK nicht nur regelmäßig über den Krankenstand im Land, sondern versucht auch, die Einflussfaktoren für die Erkrankungen zu eruieren. "Diese Analysen helfen uns, noch gezielter beim betrieblichen Gesundheitsmanagement (BGM) ansetzen zu können und Arbeitgebern konkret Hilfe anzubieten. So wird beispielsweise längeren Ausfallzeiten durch Rückenleiden oder seelische Probleme vorgebeugt", sagt Martina Hallmann von der DAK-Gesundheit. Die DAK-Gesundheit untersucht deshalb in ihrem aktuellen Gesundheitsreport mit dem Schwerpunktthema "Schlafstörungen" auch, wie es um die nächtliche Erholung der Arbeitnehmer steht. Die Kasse wirft hierzu einen Blick auf Ursachen und Risikofaktoren.

Für das Schwerpunkthema wertete das IGES Institut die Fehlzeiten aller erwerbstätigen Mitglieder der DAK-Gesundheit in Brandenburg aus. Es wurden bundesweit mehr als 5.000 Beschäftigte im Alter von 18 bis 65 Jahren befragt und zahlreiche Experten eingebunden. Die Ergebnisse wurden mit einer DAK-Untersuchung aus dem Jahr 2010 verglichen. Ein Fazit: Mehr als 80 Prozent der Erwerbstätigen in Brandenburg berichten von Schlafproblemen. Seit 2010 stieg der Anteil der von Ein- und Durchschlafproblemen betroffenen 35- bis 65-jährigen Arbeitnehmer um 64 Prozent an. Schwere Schlafstörungen haben sich seit 2010 sogar mehr als verdoppelt. Jeder zehnte Arbeitnehmer (10,2 Prozent) in Ostdeutschland leidet unter schweren Schlafstörungen (Insomnien) mit Ein- und Durchschlafstörungen, schlechter Schlafqualität, Tagesmüdigkeit und Erschöpfung.

Die DAK-Analyse zeigt, dass sich dieser Trend auch bei den Krankmeldungen auswirkt. Die Fehltage aufgrund von Schlafstörungen haben sich in den letzten Jahren auf jetzt 3,77 Tage je 100 Versicherte verdoppelt. Die große Mehrheit der Brandenburger versucht allein mit den Schlafproblemen zurechtzukommen und geht nicht zum Arzt. Lediglich 6,1 Prozent der Erwerbstätigen waren im vergangenen Jahr deswegen in den Praxen. Damit liegen die Märker noch über dem Bundesdurchschnitt von 4,8 Prozent. Selbst Erwerbstätige mit der schweren Schlafstörung Insomnie gehen meist nicht zum Arzt: 70 Prozent von ihnen lassen sich nicht behandeln.

Ursache für Schlafprobleme sind laut DAK-Report Brandenburg u.a. die Arbeitsbedingungen. Wer zum Beispiel häufig an der Grenze seiner Leistungsfähigkeit arbeitet, steigert sein Risiko, schwere Schlafstörungen zu entwickeln. Auch starker Termin- und Leistungsdruck, Überstunden sowie Nachtschichten und ständige Erreichbarkeit nach Feierabend gelten in diesem Zusammenhang als wichtige Risikofaktoren.

Viele Arbeitnehmer sorgen aber auch selbst für einen schlechten Schlaf. Nach der Studie der DAK-Gesundheit schauen 77 Prozent der Erwerbstätigen vor dem Einschlafen Filme und Serien, 67 Prozent erledigen abends private Angelegenheiten an Laptop oder Smartphone. Jeder Fünfte kümmert sich um dienstliche Dinge wie E-Mails oder die Planung des nächsten Arbeitstages.

Als Reaktion auf die aktuelle Studie und die zunehmenden Schlafstörungen bietet die DAK-Gesundheit ihren Versicherten ab sofort eine spezielle Schlaf-Beratung an: Die neue Hotline ist rund um die Uhr erreichbar. Unter der Rufnummer 040 325 325 805 geben Mediziner individuelle Hinweise. Im Internet bietet die DAK-Gesundheit auch ein umfangreiches Schlaf-Special an: Auf www.dak.de/schlaf gibt es viel Wissenswertes rund um das Thema gesunder Schlaf sowie ein Schlaftagebuch.