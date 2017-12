Polizei sucht weiter nach Fahrern

dpa

Berlin (dpa) Nach einem Verkehrsunfall bei einer Raser-Fahrt in Berlin-Kreuzberg sucht die Polizei weiter nach den Fahrern. Die Befragung von Zeugen werde noch einige Zeit dauern, teilte die Polizei am Samstag mit. Ob dem Unfall ein illegales Autorennen vorausgegangen war, sei weiter unklar.

Ein Auto, das bei der Raser-Fahrt am Mittwochabend acht Fahrzeuge beschädigt und zwei unbeteiligte Menschen verletzt hatte, führte die Ermittler nach Tschechien. Der Wagen war nach dem Zusammenprall stehen geblieben, der Fahrer sowie ein Mitfahrer sollen nach Zeugenaussagen zu Fuß vom Unfallort geflüchtet sein.

Der Halter des Autos sei bereits ermittelt worden, teilte die Polizei am Freitag mit. Der Tscheche soll den Wagen jedoch vor der Tat verkauft haben. "Wir müssen jetzt die Spurenauswertung des Wagens abwarten", sagte ein Polizeisprecher am Freitag. Mit einem Ergebnis rechnet die Behörde erst in einigen Wochen.

Von dem weiteren Wagen sowie seinem Fahrer fehlen weiterhin jede Spur. Laut einem Zeugen sollen die Autos mit hoher Geschwindigkeit über die Straße in Kreuzberg gerast sein.