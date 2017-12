Steinwürfel als Wegweiser und Hingucker

Thomas Baake

Brandenburg (MOZ) Das Jubiläumsjahr für die 500-jährige Geschichte der Reformation in Deutschland neigt sich so langsam dem Ende. Aber Halt so ganz ist es noch nicht vorbei. Speziell die schlichten Stelen und einige Würfel aus Stein werden in der Havelstadt auch im Jahr 2018 zu bewundern sein. Und zwar an der St. Gotthardtkirche. Sie ist laut Denkmalpflegerin Anja Heinicke die Vorzeigekirche in Sachen Reformation in Brandenburg an der Havel. Deshalb entschied sich auch die kirchliche Gemeinde die Ausstellung "Reformation konkret" über das Jubiläumsjahr hinaus zu verlängern. Immer wieder hörten die Verantwortlichen von Touristen und Einwohnern: Oh wir haben es nicht geschafft, die Ausstellung zu besuchen. Dazu haben sie ja nun die Gelegenheit. Die Ausstellung geht in die Verlängerung und zwar bis zum 31. Oktober 2018. Interessierte können nun ausschließlich die Werke und Informationen zur Reformation Brandenburgs in der St. Gotthardtkirche. Ein regelmäßiger Besucher des Gebäudes ist Michael Ernst. "Ich bin reingekommen und war richtig schockiert", so Ernst über die Schönheit der gezeigten Bilder und dem Lichtspiel im Gotteshaus. Nicht nur in der Havelstadt, sondern auch in einigen Ortsteilen sollen Kulturinteressierte die Möglichkeit bekommen sich über die Reformationsgeschichte zu informieren. So sollen in Plaue und Neuendorf ebenfalls Stelen und Würfel platziert werden. Vor kurzem wurden die Würfel und Stelen von Mitarbeitern des Bauhofs an Ort und Stelle gerückt - zu mindestens an der St. Gotthardtkirche. Dazu war Spezialwerkzeug nötig, da eine Stele bis zu 500 kg wiegt. "Die sind affenschwer", meint Heinecke beim Verladen und Umsetzen der Kunst zusammen mit Jens Kirchner und Günter Söllner vom Bauhof. Dort werden die quadratischen Hingucker im übrigen zwischengelagert, wenn mal nicht alle 23 Exemplare benötigt werden. Die Würfel sind etwas leichter. Sie wiegen lediglich 50 kg und sind im Gegensatz zu den schlichten Stelen ein optischer Hingucker. Im Jubiläumsjahr waren die Würfel quer durch die Stadt verteilt: am Dom, am Rathaus, an der St. Katharinenkirche und an der Vorzeigekirche der Reformation. Hintergrund: Die quadratischen Würfel mit bunter Schrift sollen Interessierten den Weg zu der Kultur in der Havelstadt weisen. Wie gelangt man zum Beispiel vom Rathaus zur St. Gotthardtkirche ... einfach den Würfeln in der Blickrichtung folgen, hieß es. Die bunten Würfel mit den Aufschriften wie "Margarete" oder "Franz" sollen die Menschen für das Thema Reformation begeistern und ansprechen. Die Namen stehen für konkrete Personen aus der Havelstadt, die sich für die Reformation in der Region stark gemacht haben. Apropos Namen: die Würfel sind eine Gemeinschaftsproduktion von Katrin Hellmann aus der Agentur FischundBlume sowie Anja Heinecke von der Denkmalschutzbehörde.