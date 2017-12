Babyboom an einigen Kliniken - manchmal Rekord seit 1989

dpa

Berlin (dpa) Einige Berliner Kliniken melden für dieses Jahr einen neuen Geburtenrekord. Die Gesundheitsverwaltung glaubt noch nicht an einen Babyboom, doch einige Krankenhäuser erweitern bereits ihre Geburtsmedizin.

Die Berliner Charité erwartet in diesem Jahr einen neuen Geburtenrekord. Bereits bis Anfang Dezember habe es 5028 Geburten in den Kliniken gegeben, bis Ende des Jahres würden schätzungsweise 5600 Kinder geboren, teilte die Uni-Klinik auf Anfrage mit. Das ist der höchste Wert der vergangenen drei Jahre, in den jeweils Rekorde vermeldet worden waren. 2014 kamen in der Charité 5110 Kinder zur Welt, 2015 waren es 5161, im vergangenen Jahr 5441. Im Helios Klinikum im Stadtteil Buch erblickten bis zum 28. Dezember 3000 Kinder der Licht der Welt, darunter 103 Zwillingspaare und zwei Mal Drillinge. "Zuletzt kamen 1989 mehr als 3000 Kinder bei uns zur Welt", sagte Chefarzt Michael Untch.

Bereits 2016 hatte es in ganz Berlin mit rund 42 600 Neugeborenen einen Geburtenrekord gegeben. Zum Teil ging er auch auf den verstärkten Zuzug in die Hauptstadt zurück. Zuvor waren es rund 40 000 Kinder pro Jahr gewesen. Die Senatsverwaltung für Gesundheit geht noch nicht davon aus, dass die Geburtenzahlen 2017 über den Wert von 2016 steigen. Nach den Halbjahrszahlen ergebe die Hochrechnung rund 41 000 Geburten für dieses Jahr, sagte Sprecher Christoph Lang.

Dennoch wollen einige Kliniken in die Erweiterung ihrer Geburtsmedizin investieren. "Im nächsten Jahr planen wir im Vivantes Klinikum im Friedrichshain einen Umbau, durch den die Kapazitäten erweitert werden", sagte Sprecherin Mischa Moriceau. Bisher habe sich die Situation mit Blick auf die Kreißsäle auch in anderen Vivantes-Kliniken noch nicht entspannt. "Weiterhin müssen wir den Betrieb an einzelnen Häusern mehrmals im Monat einschränken, so dass die Feuerwehr die Geburtsmedizin dann nicht anfährt", ergänzte sie. Im Frühjahr soll in Berlin ein elektronisches System starten, dass Rettungswagen automatisch anzeigt, wo es freie Betten in Geburtskliniken gibt.

Vivantes bildet derzeit auch rund 20 Hebammen zusätzlich aus, um sie später in den Kliniken zu beschäftigen. Nach Angaben der Gesundheitsverwaltung sind die Geburten in Berlin ungleich auf alle Kliniken verteilt. Zwei Drittel der werdenden Eltern entschieden sich inzwischen für eines der sieben Zentren mit Maximalversorgung, zum Beispiel bei Frühgeburten. Deshalb gebe es dort Engpässe. Bei problemlos verlaufenden Schwangerschaften sei aber jede Klinik mit Geburtsmedizin geeignet.