Demenz-Lotsen helfen Kranken in Sana Kliniken

Marco Winkler

Sommerfeld (OGA) Menschen mit Demenz, die wegen anderer Erkrankungen oder Verletzungen in einer Klinik therapiert werden, erfahren dort oft denselben Umgang wie andere Patienten. Dass es bei der Behandlung kognitiv eingeschränkter Patienten Nachholbedarf gibt, verdeutlichen zwei Ärzte des Sana Konzerns, der in diesem Jahr die Demenz-Lotsen eingeführt hat.

Laut dem Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend leben derzeit rund 1,6 Menschen in Deutschland mit einer Form der Demenz. Alarmierend: Bis 2050 soll die Zahl auf drei Millionen steigen. "Das Thema der Patienten mit Demenzerkrankung wird in den nächsten Jahren an Bedeutung gewinnen", ist sich Markus Berger sicher. Seit einem halben Jahr arbeitet er als Pflegedirektor in den Sana Kliniken Sommerfeld. "Als Fachklinik sind wir noch nicht so stark betroffen." Patienten mit Demenz seien die Ausnahme - noch. "Doch die Herausforderungen werden zunehmen." Damit die Herausforderungen eines Krankenhausaufenthalts für Menschen mit Demenz aber abnehmen, hat der Sana Konzern in diesem Jahr 100 Demenz-Lotsen eingeführt. Dazu wurden Gesundheits- und Krankenpfleger umgeschult. In Sommerfeld gibt es zwei: Inge Raguse und Antje Müller. "So haben wir die Möglichkeit, selbst viel über diese herausfordernde Krankheit zu lernen", erklären die beiden Frauen ihre Motivation. "Und wenn wir unser Wissen an Kollegen weitergeben können, der Alltag der Kollegen erleichtert werden kann und es dem Patienten noch besser geht, ist das doch eine gute Sache."

"Demenz-Lotsen sind im pflegerischen Bereich angesiedelt. Sie müssen vermitteln, Handhabungen und Techniken im Umgang mit Menschen mit Menschen weitergeben. Sie sind vor allem Ansprechpartner für die Kollegen und eine kollegiale Hilfe", erklärt Dr. Eric Hilf. Er ist Chefarzt der Geriatrie im Sana Klinikum Lichtenberg und dem Sana Krankenhaus Templin. "Bei Demenzpatienten sollte darauf geachtet werden, dass es keinen häufigen Zimmerwechsel gibt, die Patienten sollten einen klar strukturierten Tagesablauf haben."

Denn der Klinik-Aufenthalt kann wegen der fremden Umgebung, einer Reizüberflutung und fehlender Bezugspersonen schnell zu einem Krisenherd werden. "Was im gesamten Krankenhauswesen noch nicht so weit verbreitet ist, ist das Wissen, dass Patienten mit kognitiven Einschränkungen, dazu zählen Menschen mit Demenz, ein erhöhtes Risiko haben, Auffälligkeiten wie ein Delir zu entwickeln", so Eric Hilf. Der Zustand geistiger Verwirrung kann zu Stürzen führen und die Weglauftendenz erhöhen. Damit verlängert sich der Krankenhausaufenthalt. Demenz-Lotsen sollen dem entgegenwirken, vorbeugen. "Patienten mit stark ausgeprägter Demenz brauchen nicht nur Haltemöglichkeiten in den Gängen, um ein Gefühl von Sicherheit zu bekommen", erklärt Sommerfelds Pflegedirektor Berger. Manchmal helfen schon Kleinigkeiten: "Auch bekommen sie vertraute Gegenstände, etwas, das sie von zu Hause kennen, mit an die Hand oder auf ihren Nachttisch gestellt." Da Demenz ein schleichender Prozess sei, den selbst das Umfeld nicht immer gleich wahrnimmt, sei die Diagnose keine einfache. Eric Hilf gibt einen Tipp zur Früherkennung: "Hellhörig werden sollten Angehörige, wenn Gegenstände, zum Beispiel der Haustürschlüssel, vom Angehörigen verlegt sind und diese wieder an atypischen Orten, etwa im Kühlschrank, wiedergefunden werden." Der Sana Konzern bereite sich auf die älter werdende Gesellschaft weiter vor: In Lichtenberg wird gerade eine Spezialstation mit zehn Betten für kognitiv Erkrankte geplant.