Mathias Hausding

Frankfurt (Oder) (MOZ) Ob fehlende Lehrer, überfüllte Pendlerzüge oder eben die Engpässe in Brandenburger Kindergärten - es drängt sich die Frage auf, warum die Landesregierung die Zügel schleifen lässt. Im Kita-Bereich ist lange bekannt, dass die Mark mit ihrem Betreuungsschlüssel bundesweit Schlusslicht ist. Aber von einer Ausbildungs- und Beschäftigungsinitiative, die diesen Namen verdient, ist nach wie vor nichts zu sehen.

Zum Beleg sei auf jene Internetseite verwiesen, mit der auch das Bildungsministerium Nachwuchs gewinnen will. Das Portal www.erzieher-brandenburg.de ist eine einzige Abschreckung. Die lieblos gestaltete Seite strotzt nur so von Verwaltungsdeutsch. Eine direkte Ansprache möglicher Bewerber gibt es nicht einmal in Ansätzen.

Auch das Ausbildungssystem ist reformbedürftig. Wenn Kitas ausbilden wollen, müssen sie für den Lehrling derzeit tief in die Tasche greifen. Welch ein Irrsinn! Umgekehrt würde ein Schuh draus. Die jetzige Art der Finanzierung ist ebenfalls eine einzige Abschreckung.