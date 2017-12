Bürgermeister besucht Babys

Kerstin Unger

Pinnow (MOZ) Kurz bevor das Jahr 1017 zur Neige geht, hat der Pinnower Bürgermeister noch zwei neue Bürger seiner Gemeinde begrüßt. Das ist eine selbst auferlegte Pflicht, die Walter Kotzian seit mehreren Jahren gerne absolviert.

Der jüngste Pinnower dürfte Levin Grimm sein, der am 1. November das Licht der Welt erblickte. Mit 53,5 Zentimetern und 3800 Gramm war er schon bei der Geburt ein propperes Kerlchen. Er ist ein Wunschkind, sagen seine Eltern Linda Jakubeit und Matthias Grimm, wenn auch nicht geplant. "Wir wollten eigentlich erst unser Haus fertig haben. Nun haben wir uns unseren Weihnachtswunsch selbst erfüllt", sagt die junge Mutti. Sie stammt aus Pinnow, ihr Partner aus Eberswalde, beide arbeiten bei Kaufland in Schwedt. Sie bauen gerade ihr Elternhaus in der Apfelallee um und machen dabei vieles selbst. Bis sie einziehen können, wohnen sie mit ihrem ersten Kind in einem der Holzhäuser in der Straße der Jugend. "Der Gehweg hier ist grottig", hat Linda Jakubeit bei ihren Ausfahrten mit dem Kinderwagen festgestellt. "Er soll nächstes oder übernächstes Jahr gemacht werden", versichert der Bürgermeister, der bei diesen Besuchen auch über Probleme und Angebote mit den jungen Familien ins Gespräch kommt.

Schon ein halbes Jahr alt ist Hannes-Leon Oelsner, der am 3. Juni mit 54 Zentimetern und 3760 Gramm geboren wurde und mit großen Kulleraugen die Welt um sich herum entdeckt und ein überaus freundliches Kerlchen ist. Kein Wunder, dass auch seine große Schwester Hanna-Sophie, vier Jahre alt, ihn total lieb hat. Die Eltern Madeleine und Frank sind zugezogene Pinnower, sie aus Angermünde, er aus Torgelow. Durch die Arbeit haben sie sich in Angermünde kennengelernt. Madeleine Oelsner arbeitet dort bei der Sparkasse Uckermark. Ihr Mann, der aus der Uckermark und aus Pinnow nicht mehr weg will, ist bei den Schwedter Stadtwerken angestellt. "Pinnow hat schon einiges zu bieten", sagt der zweifache Papa.

Die Oelsners verfolgen die Entwicklung des Ortes und des Amtes interessiert mit. "Wir hoffen, dass die Pinnower Schule auch nach dem Amtsaustritt Schönebergs bestehen bleibt und unsere Kinder hier beide eingeschult werden", sagen sie.

Walter Kotzian pries auch die Sport- und Freizeitmöglichkeiten in Pinnow an. In Hanna-Sophie sieht er eine tolle Volleyballerin. Sie ist mit ihren vier Jahren schon fast so groß wie ein Schulkind.