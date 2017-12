Mit Pastellen ins neue Galeriejahr

Julia Lehmann

Eichhorst (MOZ) Neues Jahr, neue Künstler. Bei Hann-Dieter Hartwig steht schon der Ausstellungsplan für die kommenden Monate. Sechs Künstler werden in seinem kleinen Café Kunst & Rad in Wildau ausstellen. Den Anfang macht die Berliner Malerin Britta Bastian, die in der Uckermark eine Galerie betreibt. Die Exposition, die am 6. Januar 14 Uhr eröffnet, zeigt vor allem Pastelle. Bis zum 7. März können die Arbeiten an den Wochenenden besichtigt werden.

"Blende 6", eine Eberswalder Fotografengruppe, zeigen ab dem 10. März Arbeiten zum Thema Wasser und Mensch. Weiter geht's ab dem 3. Mai mit Tim Steinert (Tierfotografie). Es folgen Christina Moles Kaupp (Malerei), Hans-Jürgen Siebert (Fotografie) und Carola Preuss (Malerei).