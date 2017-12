Ein Plus von fast vier Millionen Euro

Stefan Lötsch

Eisenhüttenstadt (MOZ) Die Steuereinnahmen der Stadt Eisenhüttenstadt liegen auch in diesem Jahr wieder deutlich über Plan.Hatte die Kämmerei Anfang des Jahres noch mit Einnahmen von rund 12,4 Millionen Euro bei den sogenannten Realsteuern gerechnet, waren Ende November schon rund 16,4 Millionen Euro auf dem Konto der Stadt verbucht worden. Unter die Realsteuern fallen die Gewerbe- und die Grundsteuer. Bei der Grundsteuer sind die Einnahmen ziemlich genau planbar, da die Kämmerei zu Beginn des Jahres weiß, wie viele Grundstücke veranlagt werden. Bei der Grundsteuer B für bebaute und bebaubare Grundstücke lag die Prognosen bei 3,95 Millionen Euro. Unterm Strich werden wohl vier Millionen Euro in die Stadtkasse fließen.

Dagegen ist die Gewerbesteuer immer wieder mit Unsicherheit behaftet. In diesem Jahr macht sich das für die Stadt positiv bemerkbar. Ursprünglich hatte die Kämmerei im Haushalt Einnahmen in Höhe von 8,3 Millionen veranschlagt, das waren schon 200000 Euro mehr, als im Plan für 2016. Stand Ende November spült die Gewerbesteuern nun um die 12,1 Millionen Euro in die Stadtkasse, also ein deutliches Plus von 3,8 Millionen Euro. Wie schon in den Vorjahren handelt es sich bei den Mehreinnahmen in den meisten Fällen um Nachzahlungen aus den Vorjahren, weil Unternehmen nachveranlagt wurden. Es sind also Einmaleffekte. In den folgenden Jahren kann die Kämmerei nicht automatisch mit höheren Beträgen rechnen. Es kann, wie es schon geschehen ist, der Fall eintreten, dass die Stadt Steuern zurückzahlen muss.

Positiv entwickeln sich weitere Steuereinnahmen, auf die die Stadt direkten Einfluss hat. Bei der Hundesteuer werden statt der geplanten 70000 Euro nun mehr als 81000 Euro eingenommen. Das hängt mit einer Hundebestandsaufnahme zusammen, die die Stadt hat durchführen lassen. Und selbst die Zweitwohnungssteuer liegt mit 8000 Euro 2000 Euro über Plan.