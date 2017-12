Nach Schwaben und wieder zurück

Matthias Wagner

Lichterfelde (MOZ) Adina Hinneberg ist nach etwa 20 Jahren aus dem Schwabenland im vergangenen Jahr zurückgekehrt in ihre alte Heimat Lichterfelde. Sehr zur Freude ihrer Mutter Ursula Vogel, die sich mit zunehmendem Alter nicht mehr allein um das Anwesen kümmern muss. Das Haus an der Oderberger Straße 28 wurde entsprechend umgebaut und erweitert. Es entstand anstelle der Scheune ein neues Wohnhaus. Als erfahrene Pädagogin fand Adina Hinneberg in Eberswalde sofort ein neues Betätigungsfeld.

Natürlich hat sie ihren Ehemann Falk mitgebracht. Dem Urschwaben fiel es eher leicht, die sanften Hügel der Alb bei Unterlenningen, südlich von Stuttgart, hinter sich zu lassen und seiner Frau ins eher flache Brandenburg zu folgen. "Ich hatte keine Bedenken, mich hier nicht wohlzufühlen", erklärt Falk Hinneberg. In diesem Zuge hat er sich auch gleich beruflich neu orientiert und einen lange gehegten Wunsch in die Tat umgesetzt.

"Psychologie hat mich schon immer interessiert", erzählt der studierte Diplom-Sozialwissenschaftler, und so hat er die Gelegenheit beim Schopfe gepackt und ein 14-monatiges Studium an der Berliner Paracelsus Heilpraktikerschule absolviert.

Ehefrau Adina unterstützte ihn dabei nach Kräften. "Ich fand die Studieninhalte sehr spannend", sagt sie. Für die Hypnose habe sie auch gern als Testperson zur Verfügung gestanden, verrät die Lichterfelderin.

Pünktlich zum Jahresanfang, am 2. Januar, eröffnet Falk Hinneberg nun seine Praxis in Lichterfelde. Von 10 bis 16 Uhr wird es dann für Interessenten eine erste Gelegenheit geben, die angebotenen Therapien kennenzulernen. Das Betätigungsfeld ist auf das Gebiet der Psychotherapie eingeschränkt.

Zu den Behandlungsfeldern gehören unter anderem eine Vorbereitung auf die Medizinisch-Psychologische Untersuchung (MPU), welche die Fahreignung prüfen soll, Hypnosetherapien zur Rauchentwöhnung, Entspannungsverfahren wie autogenes Training und kognitive Verhaltenstherapien zur Überwindung von Angst- und Zwangszuständen. Auch Angehörige von an Demenz Erkrankten können sich in der Praxis Rat und Hilfe holen.

Weiterhin können sogenannte Klienten zentrierte Gesprächstherapien nach Rogers in Anspruch genommen werden. Diese humanistisch begründete Methode basiert auf der Annahme, dass die Lösung eines psychischen Problems in jedem Menschen selbst zu finden sei.

Zu Unterstützung des Behandlungserfolges empfängt die kleine Praxis den Besucher mit einer offenen Atmosphäre. Die Finowfurter Malerin Marlies Wolff hat zu diesem Zweck ihr, zumindest von den bloßen Ausmaßen, größtes Werk beigesteuert. Es gibt sich in hellen, freundlichen Farben und vermittelt Weite und Gelassenheit. In der kalten Jahreszeit sorgt ein traditioneller Kachelofen ergänzend für angenehme Temperaturen.

Kontakt: Praxis Falk Hinneberg, Heilpraktiker (eingeschränkt auf Psychotherapie), Telefon 0176/47844650