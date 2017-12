Ausgeruhte Bällchen für die Silvesternacht

Manja Wilde

Fürstenwalde (MOZ) Sie sind rund, süß und in der Silvesternacht besonders begehrt: Pfannkuchen. Bäcker verlängern ihre Nachtschicht. Auch Thomas Förster aus Fürstenwalde steht schon ab 23 Uhr in seiner Backstube. Statt gut 100 Pfannkuchen, wie an normalen Wochentagen, will er um die 2000 backen.

Gleichmäßig glänzt der Zuckerguss auf den weißen Rücken der Pfannkuchen. Vor dem Fenster des kleinen Geschäfts in der Rauener Straße 45 dämmert der Morgen, in der Bäckerei von Thomas Förster ist die Nacht seit Stunden vorbei. Die ersten Pfannkuchen reichte Verkäuferin Melanie Pathe kurz nach 6 Uhr über den Ladentisch. Rund 120 haben Förster und seine Mitarbeiter gebacken. Es ist ja auch erst Freitagmorgen, der Tag vor dem großen Ansturm auf die süßen Bällchen. "Das ist dann schon anders als sonst, da wird wohl wieder die Hölle los sein", sagt Verkäuferin Sabine Gründel, die das Silvestergeschäft vom Vorjahr kennt.

"2016 haben wir 2000 Stück gebacken", sagt Thomas Förster. 2015 übernahm der heute 42-jährige Bäckermeister nicht nur das Geschäft von Werner Schönert, sondern auch das Pfannkuchenrezept. "Ich hab' noch ein bisschen dran rum gebastelt", sagt er vergnügt. "Teigbereitung, Neues ausprobieren" - das sind die Dinge, die ihm an seinem Beruf besonders gefallen.

Aber guter Teig hin oder her: Die Masse, aus der fluffige Pfannkuchen werden sollen, mag keinen Stress. Anders als der Bäcker und seine vier Mitarbeiter muss sie an warmen Plätzchen immer wieder ruhen, um dann richtig aufzugehen.

Damit trotzdem alles rechtzeitig fertig wird, beginnt Försters Nachtschicht bereits um 23 Uhr. Als allererstes wandern Mehl, Wasser und Hefe in eine Knetmaschine. Gut vermischt, möchte die Masse 30 Minuten ungestört sein. Erst wenn sein weißer Wecker klingelt, schüttet der Bäcker erneut Mehl, Zucker, Salz, Margarine, Aroma und Eier in den Bottich. "Das Ei ist wichtig. Es gerinnt, wenn es heiß wird. Dadurch kann nicht so viel Fett in den Teig eindringen", erklärt Thomas Förster.

Das Bäckerhandwerk hat er von der Pike auf gelernt. "Meine Eltern wollten, dass ich auf dem Bau arbeite, weil man da was nebenbei verdienen kann", denkt er zurück. Doch als "Wendekind" sah er, wie viele Betriebe kaputt gingen. Und so griff er zu, als Bäcker Buchholz in Rauen einen Lehrling suchte. "Das war im Ort, und ich konnte zur Arbeit laufen." Er fand gefallen an dem Handwerk, bliebt nach der Lehre 23 Jahre als Geselle bei seinem Meister, bevor er selbst einen Laden führen wollte.

Doch zurück zum angesetzten Pfannkuchenteig. Der hat sich zwar deutlich vergrößert, ist aber längst nicht so weit, dass er ins heiße Fett will. Er muss erst mal, natürlich, 30 Minuten ruhen. Die Hefe tut ihren Dienst. Die Masse wächst weiter - und darf als großer Berg auf der Arbeitsplatte des Bäckers Platz nehmen. In Portionen von je 1500 Gramm drückt der Meister sie auf eine runde Kunststoffplatte mit kleinen Mulden. Diese wandert in die Teil- und Wirkmaschine - und kommt zerteilt in lauter gleich große Bällchen wieder heraus. Auf einem langen Brett dürfen diese erneut 45 Minuten ruhen. Dann wird es ernst. Das Erdnussfett im Backgerät ist 170 Grad Celsius heiß, wenn die Teiglinge ihr Bad beginnen. Fünf Minuten von jeder Seite bleiben sie darin. Ist der Teig gut aufgegangen, weist das goldbraune Gebäck am Ende den typischen, hellen Kranz in der Mitte auf.

Immer zu zweit spießt Förster die Kuchen nun auf die Pflaumenmus-Füllmaschine - wahlweise gibt es auch Marmelade, Eierlikör-Creme oder Senf. Fehlt nur noch der Tauchgang in der Zuckerguss-Schüssel. Fertig.

5 Uhr werden am Sonnabend auch Sabine Gründel und Melanie Pathe ihren Dienst beginnen, Bestellungen abzählen. Kunden, die nicht bestellt haben, kommen meist früh, so dass es gleich richtig rund geht. Silvester bleibt der Laden zu. Thomas Förster feiert mit seiner Familie, Freunden - und Pfannkuchen.